Samanyolu Haber /Gündem / Demirören 10 milyon dolara aldığı golf sahasını Ziraat'e 320 milyon dolara mı sattı? /18 Temmuz 2021 11:26

Demirören 10 milyon dolara aldığı golf sahasını Ziraat'e 320 milyon dolara mı sattı?

Demirören Grubu'nun 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübü'ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na sattığı öne sürüldü.

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Demirören Grubu'nun Doğan Medya'yı satın alırken Ziraat Bankası'ndan kullandığı 750 milyon dolar krediyi ödemediği iddialarının ardından, Demirören Grubu'nun aldığı krediye karşılık teminat olarak gösterdiği Kemer Country Golf Kulübüne ait golf sahasının akıbeti tartışmalara neden oldu.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ziraat Bankası’nın, bedeli 10 milyon dolar olan Kemer Country Golf Kulübü’ne ait golf sahasını Demirören Grubu’ndan 320 milyon dolara satın aldığı iddiasını TBMM’ye taşıdı.

ZİRAAT BANKASI SERMAYEYE PEŞKEŞ ÇEKİLMİŞ

İddiaları TBMM gündemine taşıyan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, ”Köylünün, çiftçinin yanında olması gereken Ziraat Bankası sermayeye peşkeş çekilmiş, soygun düzenine hizmet ediyor, borcunu ödeyemeyen çiftçiye de haciz gönderiyor. Demirören’in 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübü'ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası'na sattığı doğru mu? Ve bankanın golf sahasını işletsin diye Demirören’e tekrar verdiği doğru mu?” diye sordu.

İKİNCİ KEZ SORDU ANCAK YANIT ALAMADI

 Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'ın sorusunu yanıtlamaması üzerine ikinci kez söz alan Arık, sorusunu tekrarlayarak şu ifadelere yer verdi:

“Sayın Başkanım, saat gecenin on biri, soru soruyoruz, işinize gelmediği zaman sorumuzu es geçiyorsunuz, cevap vermiyorsunuz. Sorumu tekrarlıyorum: Ziraat Bankası çiftçinin borcunu ödemedi diye haciz gönderiyor. Diğer taraftan, Demirören’in 10 milyon liraya aldığı Kemer Country Golf Club’üne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankasına sattığı doğru mu diye sordum ve bankanın işletsin diye golf sahasını Demirören’e tekrar verdiği doğru mu diye sordum, bir kelime etmediniz Sayın Başkanım, cevap bekliyorum.”

Çetin Arık'ın sorularına rağmen Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz cevap vermekten kaçındı.
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