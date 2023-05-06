Demirören 4 matbaa ve 61 dönüm araziyi damat Selçuk'a zararına sattı

Ziraat Bankası’na olan kredi borçlarıyla gündemden düşmeyen Demirören Holding, seçime sayılı günler kala Hürriyet gazetesinin 61 dönüm arazi ve faaliyet dışı 4 matbaa tesisinin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’a ait Baykar Makina’ya 816.5 milyon TL’ye (13 bin TL/m2) satıldığını duyurdu.







Şirket, elde edilen geliri işletme sermayesinde kullanacağını belirtirken Teknik Gayrimenkul Değerleme’nin ilgili varlıklar için 925 milyon TL (15 bin TL/m2) değer biçtiği de KAP açıklamasında yer aldı.





"ZİRAAT AÇIKLAMALI"

Demirören’in daha önce Göktürk’teki golf sahasını Ziraat GMYO’ya, İstiklal Caddesi’ndeki alışveriş merkezini ise Denizbank’a bırakmasının ardından gelen bu satış kamuoyunda geniş yankı uyandırırken piyasa uzmanları akıllarda şu tür soru işaretleri oluştuğuna dikkat çekti:





-Neden zararına bir satış yapıldı? Demirören neden satıştan aldığı parayı banka borcunu ödemek yerine işletme sermayesine koydu?

-Ziraat Bankası satış anlaşmasında alacaklarını garanti altına alacak bir madde, ipotek vs. koydu mu?

-Savunma sanayisi şirketi olan Baykar neden matbaa tesisi satın aldı?





Cumhuriyet'in haberine göre Eski Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkan Yardımcısı Dr. Ramazan Başak satışı şöyle değerlendirdi:







“Bu tarz satışlar öncesi en az iki bağımsız gayrimenkul değerleme kuruluşundan değerleme alınması gerek. Ayrıca normalde verdiği parayı geri alamamış bir kreditör, borçlu şirketin elindeki varlıkları bu gibi şekillerde satmasına izin vermez. Ziraat Bankası bu satışa kendisini koruyacak bir ek madde koydu mu açıklamalı. Yoksa bu satıştaki para şirketin işletme sermayesine gidecek, oradan bir iş yapılacak kâr edilecek ve borç ödenecek. Bu çok uzun bir süreç. Bu para direkt bankanın borcuna gitmeliydi.”





‘1.3 MİLYAR DOLAR ÖDEDİK’

Demirören Holding ise yaptığı basın açıklaması ile 2020’den bu yana bankalara 1.3 milyar dolar ödendiğini belirterek Ziraat Bankası’na olan “Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi” kapsamındaki borcunun 90 milyon dolarlık taksidinin ödendiğini duyurdu. Ancak Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, mart ayı sonunda TBMM KİT Komisyonu’nun sorusu üzerine yapılandırma tarihinden itibaren Demirören’den toplam 586.2 milyon lira tahsil edildiğini açıklamıştı.