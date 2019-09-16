Demirören’in İddaa’sında kriz: Bayiler eyleme başladı





Sözcü’de yer alan habere göre, Demirören Holding yönetimine geçen İddaa’da, esnaf odasının organizasyonu ile ülke genelinde bayilerin üç gün boyunca iş yavaşlatma eylemi başlattı.





Spor Toto ve At Yarışları Ganyan Bayileri Esnaf Odası Başkanı Fevzi Kuvvet, “15 senedir toplam satıştan aldığımız yüzde 7.2 oranı ve ödediğimiz kuponlardan aldığımız yüzde 2 ile ayakta durmaya çalışıyoruz. Biz bu oranın yüzde 8'e çıkmasını beklerken, Spor Toto Teşkilatı indirime giderek satıştan aldığımız payı yüzde 4.8'e, kupon ödemelerinden aldığımız yüzde 2 oranını ise yüzde 1'e indirdi” talebini iletiyor.





Duydukları rahatsızlığı Spor Toto Teşkilatı'na ilettiklerini belirten Kuvvet, “23 Eylül'e kadar çözüm bulunmazsa Ankara'ya giderek 8 bin kişiyle Spor Toto Teşkilatı'nın önünde bir oturma eylemi yapacağız” ifadesini kullanıyor.





Geçtiğimiz aylarda iptal edilen İddaa ihalesinde en iyi teklifi yüzde 0.2 komisyon teklifi ile Demirören-Scientific Games ortaklığı kazanmıştı. İhaleyi ondan önce Turkcell kazanmış ve ihale çoğunluk yok diye iptal edilmişti.





Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, “25 Ekim 2018 tarihinde Resmi Gazete’de ve Kamu İhale Bülteni’nde ilan edilen Spor Toto Teşkilat Başkanlığı tarafından Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarının Özel Hukuk Tüzel Kişilerine Yaptırılması İhalesi, ihaleye yalnız bir isteklinin teklif vermesi nedeniyle rekabetin sağlanamadığı değerlendirildiğinden iptal edilmiştir” denmişti.





İddaa ihalesi için tek teklifi Turkcell iştiraki İnteltek verirken Turkcell ve İntektel CEO'su Terzioğlu yaptığı açıklamada “İddaa için 10 yıllık 200 milyarlık cironun taahhüdünü vermiş olduk. Bir yıllık uzatma süremiz var. Mart gibi yüzde 70 ikramiyeli yeni süreci başlatmayı planlıyoruz" diye konuşmuştu.