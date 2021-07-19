Demirören’in Ziraat’e verdiği zarar 1 milyar 60 milyon dolara çıktı

Demirören Grubu’nun kamuya verdiği zararlara her geçen gün yenileri ekleniyor. 750 milyon dolarlık Doğan Medya için Ziraat Bankası’ndan kullanılan ve ödenmeyen kredinin yanı sıra 10 milyon dolarlık arazinin bankaya 320 milyon dolara satılarak bankanın zarar sokulduğu öne sürüldü.





Demirören Grubu’nun geçen yıl 9.3 milyar liraya aldığı piyango ihalesinin ödemelerini yapıp yapmadığı da bilinmiyor.





DÜNYANIN EN PAHALI DELİKLERİ

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Ziraat Bankası’nın Demirören Grubuyla yürüttüğü kredi ilişkileri nedeniyle halkın yüksek maliyetler ödemek durumunda kaldığını söyledi. Demirören Grubu’nun 10 milyon dolara aldığı Kemer Country Golf Kulübü’ne ait golf sahasını 320 milyon dolara Ziraat Bankası’na sattığını belirten Arık, “Bu satışla millet 18 deliği bulunan bir golf sahası sahibi oldu. Bu deliklerin her birinin millete maliyeti 17.7 milyon dolardır” dedi.





KREDİLERİN ÖDENMEDİĞİNİ BANKA DOĞRULADI

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in gündeme getirdiği Demirören Grubu’nun Doğan Medya’yı alırken Ziraat Bankası’ndan kullandığı 750 milyon dolarlık krediyi ödemediği iddialarını banka doğruladı. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, diğer kredilere uygulanan işlemin Demirören’in kullandığı kredi için de işletileceğini öne sürdü.





OYAK DA ZARARA SOKULDU

Demirören Holding, geçen yıl başında holding bünyesinde bulunan Total ve M Oil markalarını yaklaşık 450 milyon dolara OYAK’a sattı. OYAK, Total için yaklaşık 360 milyon dolar, M Oil için ise yaklaşık 90 milyon dolarlık bir rakamı ödemeyi kabul etti. Firmaların piyasa değerinin yaklaşık iki katı fiyata satıldığı gerekçesiyle satış kamuoyunun tepkisine yol açmıştı.





MİLLİ PİYANGO İHALESİNİ DE ALDI

Kar eden kamu firmaları arasında yer alan ve Türkiye Varlık Fonu’na devredilen Milli Piyango, özelleştirilip Demirören grubunun ortağı olduğu Sisal Şans’a verildi. Milli Piyango’nun vergisinin sıfırlandığı özelleştirmenin ardından piyango çıkma oranının da düşmesi dikkat çekti. Sisal SPA-Demirören ortaklığı Sisal-Şans, Milli Piyangonun idaresindeki Sayısal Loto, On Numara gibi şans oyunlarının 10 yıllığına işletme hakkını geçen yıl 9.3 milyar liraya aldı. Milli piyangodan devlete ne kadar ödeme yapıldığı ise açıklanmadı.





GRUP, AKP İLE BİRLİKTE HIZLA BÜYÜDÜ

1956 yılında Erdoğan Demirören tarafından kurulan Demirören Holding, özellikle son yıllarda AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’a olan yakın ilişkisiyle dikkat çekiyor. Demirören Holding’in ağırlıklı olarak enerji, sanayi, gayrimenkul, inşaat, medya ve eğitim alanlarında yatırımları bulunuyor. Holdingin mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektörlerine açılması, AKP iktidarıyla birlikte gerçekleşti. Ailenin iş dünyasında büyümesiyle ilgili Rum asıllı bir işadamının mal varlığına çökülmesi iddiası Genelkurmay kayıtlarına da girdi.