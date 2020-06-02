Demirören kardeşler arasında AKP krizi: Devran döndüğünde bizi yok ederler

Demirören ailesi içinde kardeşler Tayfun Demirören ve Yıldırım Demirören arasında Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) ile yakınlaşma sebebiyle kriz yaşandığı iddia edildi.





Gazeteci Sabahattin Önkibar, ‘ailenin yakın çevresinden aldığı bilgilere’ göre, Tayfun Demirören’in ağabeyine “Devran döndüğünde, AKP ve Tayyip Erdoğan gittiğinde bizi yok ederler.” diye çıkıştığını aktardı.





Önkibar, Youtube üzerinden paylaştığı videoda Demirören ailesine dair çarpıcı iddialarda bulundu.





YILDIRIM DEMİRÖREN YAKIN İLİŞKİDE





Demirören ailesinde kardeşler arasında büyük anlaşmazlık çıktığını ifade eden Önkibar, bunun büyük kardeş Yıldırım Demirören’in AKP iktidarıyla girdiği yakın ilişkiden kaynaklandığını söyledi.





Önkibar’ın iddiasına göre, Yıldırım Demirören’in AKP iktidarına verdiği destek kardeşleri, Tayfun Demirören ve Meltem Demirören Oktay’ı ciddi anlamda rahatsız etti.





Kendilerinin bir ‘iş ailesi olduklarını’ ve ‘daha tarafsız konumlanmaları’ gerektiğini Yıldırım Demirören’e defalarca anlatan iki kardeş, AKP sonrası dönemde Demirören Grubu’nun hedef tahtasına koyulabileceğini vurguladı.





"ÜZERİMİZDEN SİLİNDİR GİBİ GEÇERLER"



Önkibar videosunda bu durumla ilgili şu ifadeleri kullandı:







“Yıldırım Demirören artık AKP iktidarıyla hısım bile oldu. Kızını Sabah Grubu’na gelin verdi. Hürriyet gazetesi operasyonunda da bildiğiniz gibi Demirören var. Gene şans oyunları ihalesi, TOTAL’in OYAK’a satılması gibi birçok konuda Demirören var. Doğan Medya’yı alırken bile 690 milyon dolar Ziraat Bankası’ndan kredi kullandı. İşte tüm bu durumlar sonrası Tayfun Demirören abisine çıkışmış ve ‘devran döndüğünde, AKP ve Tayyip Erdoğan gittiğinde bizi yok ederler. Üzerimizden silindir gibi geçerler. Ne hakkın var böyle bir kumarı oynamaya’ demiş. İki kardeş artık kanlı bıçaklı. Bu bana yakın çevresinden gelen bilgi.”





AKP DÖNEMİNİN YÜKSELEN GRUBU





1956 yılında Erdoğan Demirören tarafından kurulan Demirören Holding, özellikle son yıllarda AKP iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan’a olan yakın ilişkisiyle dikkat çekiyor.





Demirörenler, bir süre önce Hürriyet ve CNN Türk gibi, Doğan Medya grubuna ait yayın organlarını satın aldı ve bu kurumların iktidar yanlısı çizgisini daha da keskinleştirdi.





Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimini ifade eden bu el değişimi sırasında, bir kamu bankası olan Ziraat, Demirören Holding’e 2 yıl geri ödemesiz şekilde 10 yıl vadeyle 675 milyon dolar kredi sağladı. Medyaya yansıyanlara göre, kredi faizinin de düşük tutulduğu iddia edildi.





Demirören Holding daha 2011’de de Doğan Holding’e ait Milliyet ve Vatan gazetelerini satın almıştı.





Ailenin üyesi Yıldırım Demirören’in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığı yaptığı sırada, Demirörenler’in İddaa ihalesini alması da büyük tepki çekti. Yıldırım Demirören, ihalenin alınmasından sonra TFF Başkanlığı görevinden istifa etti.





Demirören Holding’in ağırlıklı olarak enerji, sanayi, gayrimenkul, inşaat, medya ve eğitim alanlarında yatırımları bulunuyor.





Holdingin mermer, gayrimenkul, liman, inşaat, petrol ve medya sektörlerine açılması, AKP iktidarıyla birlikte gerçekleşti.