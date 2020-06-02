Demirören Medya çalışanları binaları boşalttı

Koronavirüs salgını döneminde büyük oranda evden çalışma sistemine geçen Demirören medyada restorasyon çalışması başlatılınca, çalışanlar binayı boşalttı.





Koronavirüs salgını döneminde büyük oranda evden çalışma sistemine geçen Demirören medyada restorasyon çalışması başlatılınca, çalışanlar binayı boşalttı.





Hürriyet, Posta ve Milliyet gazeteleri ile internet sitelerinin yer aldığı Demirören Medya binası boşaltıldı. Dünden itibaren gazeteye gelerek eşyalarını toplayan çalışanlar, sosyal medyadan veda fotoğrafları yayınladı.





Medyaradar’da yer alan habere göre çalışanlar aralık ayına kadar evden çalışacak.





Koronavirüs salgını döneminde büyük oranda evden çalışma sistemine geçilen medya grubunda, gazete ve internet servislerini uyumlu hale getirmenin yanısıra Trump Towers’ta bulunan Fanatik, bütün gazetelerin reklam servisleri ve Medyanet’in boşaltılıp Bağcılar’da bulunan Demirören Medya Center’a geçmesiyle oluşan karmaşının giderilmesinin hedeflendiği belirtiliyor.





Bu gerekçeyle çalışanlardandan gazete binasındaki eşyalarını toplamaları ve dolapları boşaltmaları istenmişti.s