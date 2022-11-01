Demirören Medya Center binası da Ziraat’a devredildi

Ziraat Bankası, dört yıl önce Doğan Medya'yı satın alan Demirören Medya Grubu’na verdiği krediyi tahsil edemediği için gruba ait Kemer Country'deki golf sahalarına el koydu.





Bankanın Emlak Konut ile anlaşarak Özyazıcı İnşaat'a ihale ettiği sahaların imara açılması ve buraya villa yapılacak olması tepki çekerken yine Demirören’e ait bir başka arazi Ziraat Bankası’na geçti.





Bağcılar'daki Demirören Medya Center'ın bulunduğu arazide gayrimenkul projesi inşa etmek üzere Ziraat GYO, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında protokol imzalandı.





ÜZERİNDE 3 MİLYAR LİRALIK İPOTEK VAR





Protokole konu olan 45 bin metrekarelik arazi üzerinde Kanal D, Hürriyet Gazetesi başta olmak üzere Demirören'e ait yazılı ve görsel basının faaliyet gösterdiği Demirören Medya Center bulunuyor. Bina 1992 yılında inşa edilmişti. Binanın bulunduğu parsele 2020 yılında Ziraat Bankası tarafından 3 milyar TL'lik ipotek konulmuştu.





KAP’A BİLDİRİM YAPILDI





Ziraat GYO Kamu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, mülkiyeti T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’ye ait bulunan, İstanbul Bağcılar'da yer alan, 2161 ada, 10 parsel ve 2163 ada 3 parselde kayıtlı taşınmazlar üzerinde gayrimenkul projesi geliştirilmesine için protokol imzalandığını duyurdu. Duyuruya göre Ziraat GYO, Ziraat Bankası A.Ş. ile Demirören Medya Yatırımları Ticaret A.Ş. arasında 28 Ekim 2022 tarihinde “Gayrimenkul Devri ve Proje Geliştirilmesine Dair İşbirliği Protokolü” imzalandı.





DEVİR TARİHİ BELİRLENMEDİ









Bildirimde protokolün imza tarihi itibarıyla, taşınmazların mülkiyetlerinin Ziraat GYO'ya devrinin yapılacağı tarihin henüz belirlenmediği kaydedildi. Bildirimde “Protokol’de belirtilen şartlar ile tanzim edilecek ekspertiz raporuyla tespit olunacak değer de dikkate alınarak belirlenecek değer üzerinden taşınmazların devrinin sağlanmasını müteakiben, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Özel Durumlar Tebliği’nin 23. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca, yatırımcılarımızın tam ve zamanında bilgilendirilmesini teminen ilgili bilgi ve projeye dair tüm gelişmeler Şirketimiz tarafından derhal kamuya duyurulacaktır” denildi.





NE OLMUŞTU?





Demirören Grubu 2018 yılında Doğan Grubu'nu 916 milyon dolara satın aldı. Satın alma işlemi sırasında Ziraat Bankası'ndan yaklaşık 750 milyon dolar kredi çekildi. Kredi borcu ödenemeyince ipotek ettirilen Demirören'e ait Kemerburgaz'daki golf sahaları Ziraat Bankası'na devredildi.





Ardından 300 dönümlük golf sahası, kredinin kurtarılabilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından villa, rezidans, AVM imarına açılarak rant yaratıldı. 31 Ekim Pazartesi günü de çevre sakinlerinin tepkilerine ve süren davalara rağmen polis koruması altında golf sahalarında inşaat çalışmaları başladı