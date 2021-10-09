Samanyolu Haber /Gündem / Demirören, Reuters hakkında suç duyurusunda bulundu /09 Ekim 2021 16:10

Demirören, Reuters hakkında suç duyurusunda bulundu

Demirören Grubu, "yapılandırması 2 milyar doları aşabilir" haberini yapan Reuters Haber Ajansı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Demirören Grubu, enerji ve şans oyunları için kullandığı kredilere ilişkin bankalarla yürüttüğü yapılandırma tutarının faiz haricinde 2 milyar dolara çıktığını yazan Reuters Haber Ajansı'na tepki gösterdi.

Ajansa ilişkin suç duyurusunda bulunduklarını açıklayan şirket, ayrıca "basın meslek ilkelerine uymaya" davet etti.

Demirören Şirketler Grubu söz konusu haberlerin sözde 'meçhul kaynaklara' dayandırıldığını ve iddialarla ilgili yasal sürecin başlatıldığını söyledi. Ayrıca haberi geçen ajans, basın etik ilkelerine uymaya ve 'meçhul' kaynakları açıklamaya davet edildi.

Grubun yaptığı açıklamada, bu tarz çarpıtılmış ve kamuoyunu yanlış yönlendirmeye yönelik iftiralar karşısında verilemeyecek hiçbir hesabının olmadığı bildirildi.

Faaliyetleri süresince diğer tüm piyasa aktörleri gibi Demirören Şirketler Grubu'nun da finans kuruluşları ile kredi ilişkileri içinde olmasının son derece normal olduğu vurgulanarak, bu süre boyunca söz konusu kredi ilişkilerinin sorunsuz bir şekilde sürdüğü ve sürdürüldüğü aktarıldı.

Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların üstelik de meçhul kaynaklara dayandırılarak yanlış bir şekilde haberlere konu edilmesinin yasalara açıkça aykırılık teşkil ettiği de vurgulandı.

Bu iddiaların ve yorumların halka açık şirketin ve bunların pay sahiplerinin kayba uğramasına sebep olduğu da hatırlatıldı. Bu yolla halka açık şirketin değerinin düşürülmeye çalışıldığı bu tarz manipülasyon niteliğindeki haberlerin Sermaye Piyasası Kanunu’na da aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Bu tarz manipülatif haberler ve kaynakları hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilerek Basın Etik İlkeleri hatırlatıldı ve yasalara açıkça aykırı bir şekilde muhtelif tarihlerde yayınlanan haberlerle Grubun lekelenmeye çalışıldığı vurgulandı.

REUTERS'A ÇAĞRI

Reuters'a "Basın Etik ilkeleri uyarınca 'Konuya aşina kaynaklar' olarak belirttiğiniz kaynaklarınızın açıkça tarafımızla paylaşılmasını talep ediyoruz" denildi.
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