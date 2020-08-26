Demirören 'Tüpçülüğü' OYAK'a sattı

Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK), Demirören Holding’e ait LPG şirketi Milangaz’ı satın aldığını açıkladı.





OYAK’tan yapılan açıklamada, Milangaz’ın, marka ve LPG operasyonlarını satın alınması için yaklaşık 1 yıldır süren görüşmeler sonucunda hisse devrinin tamamladığı belirtildi.





OYAK, bu yılın başında yine Demirören Holding’in sahibi olduğu TOTAL ve M Oil’i bünyesine kattığı hatırlatılan açıklamada, “Yüksek performans ve verimlilikle enerji sektörüne yön vermek amacıyla akaryakıt şirketlerini Güzel Enerji çatısı altında konsolide eden OYAK, ‘yeni açılımlarla büyüyeceği ve karlılığını sürdürülebilir kılacağı sektörlere yatırım politikası’ doğrultusunda, Milangaz’ı da satın alarak enerji sektöründeki stratejik sac ayağını tamamladı” denildi.









Açıklamada görüşlerine yer verilen OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “kararlılık dönemi” olarak adlandırdıkları bu dönemde, enerji sektöründe ilk aşamada hedeflenen büyüme hamlesini tamamladıklarını söyledi.





Hedeflerinin Milangaz’ın devralınmasıyla ulaşılan, otogazda yaklaşık yüzde 10 ve tüp gazda yüzde 19’lük pazar payını arttırmak olarak açıklayan Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:





“Milangaz satın almasıyla birlikte artık toptan, otogaz ve tüp gaz dahil LPG sektörünün tüm değer zincirinde yüzde 100 yerli sermaye ile hizmet vermeye başlayacağız. Milangaz’ın yüksek dolum tesis sayısı ve geniş ağ kapsama alanı ile depolama kapasitesinin ortalamanın üzerinde olması bize yeni ticari fırsatlar sağlayacaktır. Önümüzdeki dönemde de, değerlerimiz çerçevesinde, üyelerimizin sayısı artarken, birikimlerini de verimli yatırımlarla değerlendirmeye ve ülkemizin büyüme ile istihdam yaratma hedeflerine katkı sunmaya devam edeceğiz.”