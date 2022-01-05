Demirören ve beş şirket için kur vurgunu iddiası





CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, 20 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dövize endeksli lira mevduat sistemi açıklamasının ardından Demirören Grubu ile iktidara yakın beş şirketin, doları 18 TL'den satıp, 10,30 TL'den yeniden alım yaptıklarını iddia etti.





Halk TV'ye konuşan Ali Mahir Başarır, "Demirören Grubu ve beş şirket, 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu ve üç-dört gün içerisinde de tekrar döviz aldı. Kesin olarak biliyoruz" ifadesini kullandı.





Başarır şunları söyledi:





"20 Aralık'ta kimler döviz aldı, kimler bozdurdu? Buradan net bir şey söyleyeyim. Demirören Grubu ve 5 şirket 20 Aralık günü çok yüksek yüklü miktarda dolar bozdurdu. 3-4 gün içerisinde de tekrar döviz aldıklarını kesin olarak biliyoruz. Ziraat Bankası'na, Halk Bankası'na, Vakıfbank'a sorduğumuz zaman, bizzat görüşmek istedim bilgi vermediler. Yıldırım Demirören ve 5 şirket, 19-20 Aralık'ta dövizini 17-18 liradan satmıştır. 10.30'a düştüğünde bu şirketler döviz almıştır. Yani 10 milyar dolar bozduran bu şirketlerin yaklaşık 16 milyar doları olmuştur."



