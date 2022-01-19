Demirören'i unutan Ziraat Bankası İBB’ye dava açtı

Demirören Holding’e verdiği krediye karşılık aldığı araziler elinde kalan Ziraat Bankası, arazilerin “özel spor alanı” olarak kalmasına karar veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) dava açtı. Gazete Duvar’dan Hazal Ocak’ın haberine göre; söz konusu alanın tekrar imara açılmasını isteyen Ziraat Bankası, “mülkiyet hakkından yararlanmasının engellendiğini” öne sürdü.





SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

Demirören Holding, Ziraat Bankası'ndan 300 milyon dolar ve 1 milyar 118 milyon lira krediye karşılık Göktürk Mahallesi’ndeki Kemer Country’deki üzerinde golf sahalarının bulunduğu kendisine ait arazileri ipotek ettirdi. İpotekten kısa bir süre sonra 4 Eylül 2018’de araziler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açıldı. Bakanlık tarafından hazırlanan imar planlarıyla alana ortalama 200 metrekare büyüklüğünde 306 konut yapılması sağlandı. Konut yapılması planlanan bölüm yaklaşık 26 futbol sahasına denk geliyordu.









BÖLGE SAKİNLERİNDEN DAVA

Bölgede yaşayanlar, bakanlığın kararına karşı çok sayıda dava açtı. 2019’da mahkeme, planın iptal edilmesine karar verdi. Bakanlık ise planda bazı düzenlemeler yaparak tekrar askıya çıkardı. Bölge halkı, bu plana karşı da dava açtı. Bu sırada Demirören kredi borcunu ödemediği için söz konusu ipotekli araziler, Ziraat Bankası’na devredildi.





Bakanlığın söz konusu arazileri imara açan planı hakkında yürütmeyi durdurma kararı verilmişken Ziraat Bankası, arazileri sitesinden 20 Şubat 2020’de satışa çıkardı. İlanların açıklamalarında arazilerin çoğunluğunun “konut” alanında kaldığı ifade edildi. Araziler için on milyonlarca lira istendi. Bölgede yaşayanlar, bankaya bir ihtarname çekerek satışı durdurdu.





Bunun üzerine banka, üzerinde golf sahalarının bulunduğu toplam sekiz parseli, 15 milyon liraya eski sahibi Demirören'e kiraladı. Tüm bu süreç Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 denetim raporuna da yansıdı.





İBB ARAZİLERİ ESKİ FONKSİYONUNA DÖNDÜRDÜ

İBB ise bölge için alınan mahkeme kararı doğrultusunda bölge halkına hizmet edecek biçimde açık yeşil alan olarak değerlendirilmesi amacıyla Kemer Country yerleşkesi içindeki bu arazilere ilişkin yeni bir imar planı hazırladı ve 9 Haziran’da askıya çıkardı. İBB, yeni imar planıyla arazileri tekrar özel spor alanına aldı. Ancak Ziraat Bankası, İBB’nin hazırladığı yeni plana itiraz etti.









‘SADECE BÖLGE HALKINI GÖZETİYOR'

İtirazla yetinmeyen Ziraat Bankası, İBB’nin yeni imar planının iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle dava açtı. Banka avukatı tarafından hazırlanan dilekçede “imar planının hukuka aykırı olduğu, mülkiyet hakkından yararlanmasının engellendiği ve eşitlik ilkesinin ihlal edildiği” iddia edildi. Dilekçede söz konusu arazilerin bankaya ait olduğu vurgulanarak yüz ölçümlerinin toplam 300 dönüm olduğu belirtildi. Dilekçede 1989 ve 2003 yılında onaylanan imar planlarının sadece bölge halkının menfaatini gözettiği ve kamu yararından yoksun olduğu savunularak söz konusu imar planlarına ilişkin “parsel sahiplerinin mülkiyet haklarını kısıtlayan ve kamu yararından yoksun bir imar planı” denildi.