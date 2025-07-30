Kulis: 'Demirtaş ailesiyle birlikte yurt dışına sürgüne giderse tahliye edilecek'

Gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu, tutuklu eski Halkların Demokrasi Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasıyla ilgili dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. Tele1’e konuşan Yazıcıoğlu, Demirtaş’ın yurt dışına çıkması karşılığında tahliyesinin gündeme gelebileceğini söyledi.





Yazıcıoğlu şu ifadeleri kullandı:“Selahattin Demirtaş’ın ailesiyle birlikte bir gerekçeyle yurt dışına taşınması şartıyla serbest bırakılması gibi bir seçenek, önümüzdeki dönemde tartışmaya açılabilir. Bu yönde çeşitli senaryolar dillendiriliyor. Örneğin kızlarının eğitimi için yurt dışına gitmek gibi… Hep birlikte göreceğiz.”MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısı ile başlayan yeni çözüm sürecinde PKK’nin silah bırakma kararı almasıyla Türkiye’de “HDP’de siyaset yürütürken tutuklanan eski vekiller ve siyasetçiler için tahliye kapısı aralanır mı?” tartışmaları yürütülmeye başlandı.Bunlardan biri de HDP’nin eski Eş Başkanı Demirtaş hakkındaydı. Ankara kulislerinde sürecin başarıyla ilerlemesiyle Demirtaş’ın da serbest bırakılabileceği iddiaları dillendiriliyor. MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin de sürece katılarından dolayı Demirtaş’a teşekkür etmesi bu ihtimalleri kuvvetlendirdi.