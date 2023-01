Demirtaş, AKP ve MHP’lilere karşı kazandı

HER HAKARET İÇİN AYRI AYRI DAVA

SOYLU, KAPLAN, DEDE: BİRÇOK İSİM İÇİN SUÇ DUYURUSU

'HESAP SORULMAYACAĞINDAN O KADAR EMİNLER Kİ...'

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, son olarak adı Sinan ateş cinayetinde geçen MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz ve eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a karşı açtığı tazminat davalarını kazandı.Demirtaş’ın avukatı Hadi Cin, Demirtaş’a hakaret eden, hedef gösteren çok sayıda kişi için de davaların sürdüğünü söyledi.Hadi Cin, MHP'li Olcay Kılavuz’un Meclis konuşmalarında, sosyal medyada, kapalı ve açık toplantılarda Demirtaş’a hakaret ettiğini söyleyerek, "Söz konusu Demirtaş olunca Olcay Kılavuz isimli MHP Milletvekili direkt küfürlü konuşuyor. Bir milletvekilinin bu acziyet içinde olması, topluma kötü örnek olması sık rastlanılan bir durum değildir. Kendisi hakkında her hakaret için ayrı ayrı suç duyurusu ve tazminat davası açtık. İlk tazminat davamızı kazandık, dokunulmazlığı devam ettiği için henüz hakkında ceza davası yok ama dokunulmazlığı biter bitmez sanık sandalyesine oturacak. Ayrıca iki tazminat davası da devam ediyor, her ikisini de kazanacağımızdan eminim" dedi.Cin, eski AKP Milletvekili Hüseyin Kocabıyık’a karşı açtıkları tazminat davasını da kazandıklarını, dokunulmazlığı bitince hakkında ceza davası açıldığını ve Ankara 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıp ceza aldığını söyledi.Cin’in verdiği bilgiye göre, Demirtaş’ı hedef gösteren ve hakaret eden çok sayıda isim hakkında tazminat davası ve soruşturmalar da devam ediyor. Hakkında dava açılan ve suç duyurusu yapılan isimlerden bazıları şöyle:1 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,2 - MHP İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter,3 - Gazeteci Hilal Kaplan,4 - İktidara yakınlığıyla bilinen Youtuber Büşra Dede.Cin şöyle devam etti:"Bu isimler Sayın Demirtaş hakkında her fırsatta hakaretlerde bulunuyor ve kendi kitlelerini de küfür ve hakaret etmeye teşvik ediyor. Bu kişiler kendilerinden hesap sorulmayacağından o kadar eminler ki ağızlarının hiçbir ayarı yok ancak yargı ne kadar taraflı olursa olsun veya ne kadar baskı altında olursa olsun yukarıda aldığımız sonuçlar da gösteriyor ki bazı ifadelerin hukuken korunması mümkün değil. Nitekim Erdoğan'a 'katil' veya 'terörist' diyen hemen herkese ceza verilmiştir. Dava ve suç duyurularımızda bu emsal kararları sunuyoruz, örneğin Roboski Katliamı için, sorumlu tutma anlamında dahi olsa Erdoğan'a bu sözlerin söylenmesinin korunmadığı ve cezalandırıldığı çok sayıda karar var.Her ne kadar hakkında suç duyurusunda bulunduğumuz çoğu kişi müvekkilimizin Kobani protestoları nedeniyle tutuklu olduğunu söyleyip hakaretlerini haklı göstermeye çalışsa da Kobani protestolarında insanların ölmesinden müvekkilin sorumlu tutulmayacağına dair dünyadaki en yüksek mahkeme olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararı bulunmakta. Dava ve suç duyurularımızdan sonuç alınıncaya kadar tüm yargı yollarına başvurulmaktadır ve başvurulacaktır."