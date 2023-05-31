Demirtaş aktif siyaseti bıraktı

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aktif politikayı bırakacağını açıkladı.







Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yapan Demirtaş, yarın Artı Gerçek'te yayımlanacak röportajından bir bölüm paylaştı.





Demirtaş söz konusu röportajında, "Ben kendi adıma, halkımıza layık bir politika ortaya koyamadığımız için içtenlikle özür diliyorum. Pratikteki çabalarımla bu eksiklikleri giderme sözü veriyorum" dediğini aktardı.





Kendisine yönelik "yapıcı eleştirilere" teşekkür eden Demirtaş, "Eleştirilerden yaralanmaya çalışacağım. Mücadeleyi cezaevinden her yoldaşım gibi dirençle sürdürürken, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum" ifadelerini kullandı.