Demirtaş, Arınç’a açıkladı: Artık siyaset düşünmem, Börü ile uzaktan akrabayız

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 11 Kasım’da önce Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı, ardından aynı gün Silivri Cezaevi’nde Osman Kavala’yı ziyaret etti.Arınç, bu ziyaretlerin içeriğini katıldığı bir YouTube programında ilk kez detaylı bir şekilde anlattı.Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.Demirtaş’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüşme talebi olduğunu belirterek Arınç, Demirtaş’ın söylediklerini şöyle aktardı:“Yani görüşeceğini tahmin etmiyorum ama bakarsanız… Sayın Cumhurbaşkanı’na sadece şunu söyleyeceğim. Yaşanmış olayları bir kenara koyalım. Ben bu olaylarda hiçbir zaman terörün destekçisi olmadım ama partimin içerisinden veya partimin dışarısından bu olaylara bizi karıştırmak isteyenler olabilir. Ben siyaseti tercih ettim. Terörü tercih etmedim. Şiddeti asla düşünmedim ve teşvik etmedim. Ben iyi bir siyasetçi olmaya çalıştım. Arkadaşlarımın yaptıklarından, söylediklerinden elbette sorumluluğum olabilir ama suçlandığım Kobani olaylarından dolayı ben hiçbir cinayetin içerisinde olmadım ama size karşı kin duymuyorum. Siz de devlete, millete hizmet ettiniz. Benim ne kadar yanlışım varsa sizin de belki yanlışlarınız oldu. Bundan sonra ben artık ortaya çıkıp da böyle bir adaylık, siyaset, şu bu falan hiçbir zaman düşünmem ama ülkem adına ne yapabileceksem ben bunu yapacağım diye söz vermek istiyorum ona.”Arınç’ın aktardığına göre Demirtaş, “Beni 9 senedir içeride tutanlara karşı kin biriktirmedim, intikam peşinde değilim” diyerek kimseye karşı kişisel bir kırgınlığı olmadığını ifade etti.Kobani olayları sırasındaki öldürme eylemleriyle hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve bu cinayet suçlamalarından beraat ettiğini vurguladı. Arınç’ın aktardığına göre Demirtaş, bu eylemlere hiçbir şekilde yardım ve telkinde bulunmadığını, “suç işlemeye tahrik” gibi suçlamalardan ceza aldığını belirtti. Demirtaş ayrıca, olaylarda vahşice katledilen Yasin Börü ile uzaktan akrabalıkları olduğunu belirterek, “Biz aslen Bingöl’den geldik, Yasin Börü de Bingöllüdür, uzaktan akrabalığımız vardır. Nasıl olur da bu katledilen insanlar karşısında acı duymam?” dediğini aktardı.Arınç, tahliye beklentisinin yarattığı insani drama dikkat çekerek, “Büyük bir ümitle eşi gelmiş beklemeye başlamış. Dört gün geçince ‘artık sen dön, inşallah tahliye olursam o zaman gelirsin’ demiş. Bu da yüreğimi parçaladı” ifadelerini kullandı. Arınç ayrıca, Demirtaş’ın kendisine yazdığı kitapları ve bir tespih hediye ettiğini ve kendisini “çok olgunlaşmış” bulduğunu ekledi.Demirtaş, Bülent Arınç’a cezaevinde kaleme aldığı Devran, Cemal, Leylan, Dat (Kürtçe), Seher isimli kitapları ve kendi savunmasını içeren kapsamlı bir metni ve bir tesbih hediye etti.Arınç, Edirne’deki görüşmenin ardından aynı gün Silivri’ye geçerek Osman Kavala ile de bir araya geldi. Arınç, Kavala’nın kendisine aktardığı savunmasını şu maddelerle özetledi:Kavala, “Ben Gezi olaylarında hiçbir zaman önde olmadım. Radikal örgütlerin yaptığı tahribatların hiçbirisinin içinde de bulunmadım” sözleriyle hakkındaki suçlamaları reddetti. Bazı suçlamalardan beraat ettiğini ancak tam tahliye edileceği gün yeni bir suçlamayla tekrar tutuklandığını belirten Kavala, hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) 18. madde ihlali kararı bulunduğunu hatırlattı.Kavala, “Ne benim Henry Barkey ile ne bir başkasıyla bu geziyle ilgili bir programım bir arka planım olmadı” diyerek iddiaları kesin bir dille yalanladı.Arınç, Kavala’yı “sevimli bir insan” olarak nitelendirirken, eşi Ayşe Buğra hakkında söylenenler nedeniyle yaşadığı üzüntüyü de paylaştı. Arınç, “Birileri ona ‘şu teröristin karısı’ demişler. Bu çok acı bir söz. Çok üzüldüm ve perişan oldum, çünkü Ayşe Buğra hanımefendi bizim gençlikte idolümüz olan yazar Tarık Buğra’nın kızıdır” dedi.Bülent Arınç, hem Demirtaş hem de Kavala’nın durumu üzerinden Türkiye’deki adalet sistemine ve uzun tutukluluk sürelerine yönelik eleştirilerde bulunarak “9 yıl bir insanın ömründen, hayatından çalıyorsunuz. Bunun karşılığı ‘pardon’ ile izah edilemez” dedi. AİHM’in özellikle 18. maddeye dayanarak verdiği kararların “tutuklanmasında siyasi baskıların olduğu çok açıktır” anlamına geldiğini belirten Arınç, anayasal olarak bağlayıcı olan bu kararlara uyulmamasını eleştirdi.“Bir saat bile bir insanı, hele hele böyle lehinde kararlar varken içeride tutmamak lazım. Bu, adalet duygusunu yok eder” diyerek, hukuki kararların gecikmeksizin uygulanması gerektiğini vurguladı.AKP’nin üç kurucusundan biri olduğunu hatırlatan Arınç, ülkedeki mevcut tabloyu “Biz böyle bir Türkiye hayal etmedik” dedi. Toplumdaki gerilimin, yaygınlaşan nefret söyleminin ve adalet sistemindeki sorunların endişe verici boyutlara ulaştığını ifade eden Arınç, sözlerini “Ya Rabbi, sen başımızdakilere basiret ver, feraset ver, onların kalplerine vicdan, merhamet ver” diyerek tamamladı.