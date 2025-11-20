Demirtaş Arınç'ı yalanladı, arkadaşları dışında siyasilerle görüşmeme kararı aldığını açıkladı

Selahattin Demirtaş’ın yazılı açıklaması şöyle:









İyi niyetli bile olsa hiç kimsenin kendisi adına konuşma yetkisi olmadığını aktaran Demirtaş, “Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Anlayışınıza sağınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek isterim.” dedi.Bülent Arınç ne demişti?Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, Demirtaş’ın “bundan sonra adaylık ya da aktif siyaset düşünmediğini”, tahliye olması hâlinde ise ülke için elinden gelen katkıyı sunmak istediğini aktardı. Arınç’a göre Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşmek istiyor ve bu görüşmede, Kobani olayları nedeniyle yöneltilen suçlamalara rağmen hiçbir cinayetin içinde olmadığını, terörü değil siyaseti tercih ettiğini, Erdoğan’a da “Size karşı kin duymuyorum, yaşananları geride bırakıp ülkem için ne yapabilirsem onu yapmak istiyorum.” mesajını iletmek istiyordu.