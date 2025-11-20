Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş Arınç'ı yalanladı, arkadaşları dışında siyasilerle görüşmeme kararı aldığını açıkladı /20 Kasım 2025 15:49

Demirtaş Arınç'ı yalanladı, arkadaşları dışında siyasilerle görüşmeme kararı aldığını açıkladı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Bülent Arınç’ın önceki gün kendisi hakkında yaptığı açıklamaları yazılı bir açıklamayla yalanladı. Edirne Cezaevi’nde 9 yılı aşkın zamandır tutuklu bulunan Demirtaş, “Ben buraya onurumla, başı dik olarak girdim. Onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son günene kadar kalırım.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

İyi niyetli bile olsa hiç kimsenin kendisi adına konuşma yetkisi olmadığını aktaran Demirtaş, “Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla, üzüntüyle karşılıyorum. Anlayışınıza sağınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüşmeyeceğimi belirtmek isterim.” dedi.

Selahattin Demirtaş’ın yazılı açıklaması şöyle:



Bülent Arınç ne demişti?

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçtiğimiz günlerde Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarda, Demirtaş’ın “bundan sonra adaylık ya da aktif siyaset düşünmediğini”, tahliye olması hâlinde ise ülke için elinden gelen katkıyı sunmak istediğini aktardı. Arınç’a göre Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşmek istiyor ve bu görüşmede, Kobani olayları nedeniyle yöneltilen suçlamalara rağmen hiçbir cinayetin içinde olmadığını, terörü değil siyaseti tercih ettiğini, Erdoğan’a da “Size karşı kin duymuyorum, yaşananları geride bırakıp ülkem için ne yapabilirsem onu yapmak istiyorum.” mesajını iletmek istiyordu.
