Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş, Arınç'ı yalanladı: Siyaseti bırakmıyor /20 Kasım 2025 15:46

Demirtaş, Arınç'ı yalanladı: Siyaseti bırakmıyor

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, dün Edirne Cezaevi'nde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmesinin ardından açıklamalarda bulunmuş ve Demirtaş'ın siyasetten uzak durmak istediğini açıklamıştı. Demirtaş bugün yaptığı açıklamayla Arınç'ın sözlerini yalanladı.

SHABER3.COM

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisinin Erdoğan'la görüşmek istediğini iddia eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a isim vermeden tepki gösterdi.

"İMASINDA DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLER, DÜŞÜNCELERİN BANA MAL EDİLEREK KAMUOYUNA AKTARILDI"

Demirtaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mektupta şu ifadelere yer verdi:

"...
Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.

"KİMSENİN BENİM ADIMA KONUŞMA YETKİSİ YOKTUR!"
İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrundan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.

"BUNDAN BÖYLE KENDİ ARKADAŞLARIM HARİÇ SİYASETÇİ VE AVUKATLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİMİ BELİRTMEK İSTİYORUM"
Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüştümeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.

Hepinize içten selam, sevgilerimle…"


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş, Arınç'ı yalanladı: Siyaseti bırakmıyor Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:09:45