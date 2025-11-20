Demirtaş, Arınç'ı yalanladı: Siyaseti bırakmıyor

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, kendisinin Erdoğan'la görüşmek istediğini iddia eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'a isim vermeden tepki gösterdi.





"İMASINDA DAHİ BULUNMADIĞIM SÖZLER, DÜŞÜNCELERİN BANA MAL EDİLEREK KAMUOYUNA AKTARILDI"





Demirtaş, sosyal medya hesabından yayımladığı mektupta şu ifadelere yer verdi:





"...

Beni en çok zorlayan şeyse, imasında dahi bulunmadığım sözlerin, düşüncelerin bana mal edilerek dışarıda kamuoyuna aktarılmasıdır. Bunu yapanların niyetini sorgulayacak değilim fakat şunu herkes bilmeli ve emin olmalıdır; ben buraya onurumla, başı dik girdim, onurumu kimseye çiğnetmeden ve yine başı dik çıkarım veya burada ömrümün son gününe kadar kalırım. Benim için bunun alternatifi yoktur.





"KİMSENİN BENİM ADIMA KONUŞMA YETKİSİ YOKTUR!"

İyi niyetle dahi olsa hiç kimsenin benim adıma konuşma yetkisi yoktur, gerektiğinde ben düşüncelerimi kamuoyuyla zaten paylaşıyorum. Benim doğrundan paylaşmadığım hiçbir açıklama, yorum, düşünce beni bağlamaz. Çarpıtma, uydurma, yanıltma amacıyla yapılan ve bana mal edilen düşünceleri de şaşkınlıkla ve üzüntüyle karşılıyorum. Maalesef ki hapiste olmanın dezavantajıyla yıllardır bu yapılıyor ve her birini düzeltmeye çalışmak bile ayrı külfete dönüşüyor.





"BUNDAN BÖYLE KENDİ ARKADAŞLARIM HARİÇ SİYASETÇİ VE AVUKATLARLA GÖRÜŞMEYECEĞİMİ BELİRTMEK İSTİYORUM"

Anlayışınıza sığınarak, bundan böyle kendi arkadaşlarım hariç siyasetçi ve avukatlarla görüştümeyeceğimi belirtmek istiyorum. Çünkü bu çarpıtma ve suistimalleri önlemenin başka yolu kalmadı.





Hepinize içten selam, sevgilerimle…"







