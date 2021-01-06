Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş Boğaziçili öğrencilere seslendi /06 Ocak 2021 21:36

Demirtaş Boğaziçili öğrencilere seslendi

Boğaziçi Üniversitesi'nde öğrencilerin yeni atanan rektöre karşı tepki göstermeleri ve bu tepkinin eyleme dönüşmesi sonrasında bir mesaj da HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan geldi.

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HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AKP'li Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından protesto başlatan öğrencilere destek mesajı attı.

AKP'li Bulu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanmasının ardından başlayan protestolar devam ediyor. Son olarak protestolarda bulunan öğrencilere Selahattin Demirtaş'tan destek mesajı geldi.

Demirtaş mesajında, "Ne yaptınız gençler ya, sesiniz buraları sallıyor. Kim bilir, nereleri titretiyordur" dedi.


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