Demirtaş cephesinden yandaş gazeteciye yalanlama: ‘Süreç görüşmesi olmadı’

9 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın basın danışmanı Zınar Karavil, yeni çözüm süreci kapsamında Demirtaş’la cezaevinde görüşmeler yapıldığı iddia eden AKP rejiminin yayın organı Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nu yalanladı.

NTV’de yayınlanan ‘Siyasi İşler’ programında Sabah gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu’nun Selahattin Demirtaş ile “çözüm süreci” kapsamında cezaevinde görüşmeler yapıldığı yönündeki iddiasına, Demirtaş cephesinden yalanlama geldi.

Dün akşam ekranlara gelen programda Müderrisoğlu, süreç döneminde ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevi’nde bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Bu iddia üzerine Demirtaş’ın basın danışmanı Zinar Karavil bir açıklama yaparak Müderrisoğlu’nun beyanının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Karavil, “Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin olmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz” dedi.
