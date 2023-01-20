Demirtaş cezaevinde aldığı haberle öldü öldü dirildi!

Edirne cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı arayan bir kişi, kendisini eşi Başak Demirtaş olarak tanıtarak kızının trafik kazasında ağır yaralandığını söyledi.







T24’ün haberine göre Erzurum’da yaşayan Ş.P. adlı bir kadın, 31 Ekim 2022 tarihinde Edirne Cezaevi’ni arayarak kendisini Başak Demirtaş olarak tanıttı. Ş.P., “Diyarbakır çıkışı Çınar ilçesi yakınlarında trafik kazası yaptıklarını, büyük kızının iç kanaması olduğunu ve hastanede yoğun bakımda yattığını” belirterek Demirtaş ile telefon görüşmesi gerçekleştirmek istedi.





Yaşananların iletildiği ve büyük bir panik yaşayan Demirtaş, kardeşi ile yaptığı telefon görüşmesinde böyle bir kazanın söz konusu olmadığını öğrendi.





Olaydan sonra cezaevi yönetimi ve Demirtaş’ın avukatları, arayan kişinin tespiti ve “ısrarlı takip, kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, suç uydurma” suçlarından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





Suç duyurusunun ardından şüpheli Ş.P.’nin talimat yolu ile alınan ifadesinde, telefonun kendisi üzerine kayıtlı olduğunu ve kendisinin kullandığını kabul ederek, “Ancak ben Edirne Cezaevini hiç aramadım. Evde annem ve çocuğumla birlikte yaşamaktayım. Edirne Cezaevi’ni kimin aradığına dair bir fikrim de yoktur. Benim Selahattin Demirtaş’la hiç ilgim yoktur. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Bu hususta söyleyeceklerim bundan ibarettir” dediği öğrenildi.





Olayın ardından Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 13 Ocak tarihli kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.





Demirtaş’ yakın kaynaklar, şüpheli Ş.P.’nin kendisini “siyasetçi” olarak tanıttığı sosyal medya hesaplarına dikkati çekti; öte yandan Ş.P.’nin bir satış sitesinde Mart 2021 tarihli “milletvekili rozeti” satış ilanı açtığını ifade etti.