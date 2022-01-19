Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş, cezaevinden mitinge çağırdı: Farz edin ki oradayım /19 Ocak 2022 14:41

Demirtaş, cezaevinden mitinge çağırdı: Farz edin ki oradayım

Edirne cezaevinde tutuklu olan Selahattin Demirtaş, HDP’nin cumartesi günü Diyarbakır’da yapacağı miting için katılım çağrısında bulundu.

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Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, partisinin cumartesi günü Diyarbakır’da yapacağı miting için çağrı yaptı.

“Farz edin ki ben de oradayım” diyen Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Herkese merhabalar. Zamlara, zulümlere, yoksulluğa karşı Diyarbakır’da en güçlü şekilde buluşalım. Farz edin ki ben de oradayım. Bu cumartesi saat 12.00’de, İstasyon Meydanında” ifadelerini kullandı.



“HDP biziz, HDP’yi Savunuyoruz” sloganıyla yapacağı miting, 22 Ocak Cumartesi günü Diyarbakır İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

Demirtaş, geçtiğimiz günlerde kendisi için “İmralı’ya hesap verecek” diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, “Siyasetçiler halka, partisine, parlamentoya, BAĞIMSIZ yargıya hesap verir. Sen benim için ‘kaygılanmayı’ bırak da kendi vereceğin hesabı düşün” şeklinde yanıt vermişti.
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