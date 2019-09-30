Demirtaş davasında 'reddi hakim' gelişmesi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Şırnak konuşmasından dolayı yargılandığı davada huzurda savunmak istedi. Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanmayı reddetti, avukatları da reddi hakim talebinde bulundu.







Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre, Demirtaş’ın kapatılan Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) Genel Başkanı iken 27 Aralık 2013’te Şırnak’ta katıldığı etkinlikten dolayı yargılandığı davanın duruşması Ankara 44. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Mahkeme heyeti, Demirtaş’ın mahkemeye SEGBİS ile duruşmaya katılması için Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ni aradı. Mahkemenin talebini kabul etmeyen Demirtaş duruşmaya SEGBİS katılmayı reddetti. Demirtaş daha önceden verdiği dilekçeyle duruşmaya bizzat katılarak mahkeme salonunda savunma vermek istediğini belirtmişti.





DOSYA BİRLEŞTİRME TALEBİ





Demirtaş’ın avukatı Aydın Erdoğan, dava dosyasının Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 2017/189 esas dosyası ile birleştirilmesini talep etti. Erdoğan, “Her ne kadar mahkeme Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından birleştirilmesini uygun görmese de hukuken aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda bir cezaya hükmedilir. Aynı suçtan başka dosyalar olduğu için birleştirilmesini talep ediyoruz. Her iki dosyanın birleştirilerek, değerlendirilmesi gerekir” dedi.





‘DAVANIN ŞIRNAK’A GÖTÜRÜLMESİ, DEMİRTAŞ’IN HUZURA ÇIKMAK İSTEMESİ’





Avukat Kenan Maçoğlu, susma hakkının sanığa tanınmış bir hak olduğunu belirtti. Maçoğlu, “Bu hak mahkeme kararıyla kısıtlanamaz. Müvekkilimiz bu dava dosyasında mahkeme huzurunda beyan vermek istemektedir. Ayrıca dosya nakil ile Şırnak’tan buraya getirilmiştir. Nakil ile mahkemenize gelmesinin sebebi müvekkilin SEGBİS ile değil huzurda ifade vermek istemesi ve müvekkilin Şırnak iline götürülmesinin güvenlik açısından sorun yaratacağı gösterilmiştir, bu talep doğrultusunda bakanlığın görüşü neticesinde dosya nakil olmuştur. Bu nedenle müvekkilin huzurda bizzat getirtilerek, savunma yapması zorunluluk taşımaktadır” ifadelerini kullandı.





TALEPLER REDDEDİLDİ, REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDULAR





Mahkeme heyeti ara kararda, dosyanın birleştirilme talebi ve huzurda beyan alınması talebini reddetti. Heyet Başkanı avukatların esas hakkında savunma yapmasını istedi, avukatlar savunma yapmayacaklarını söyleyerek reddi hakim talebinde bulundu.





Avukat Erdoğan, usule ilişkin itirazları olduğunu ve mahkeme heyetini reddettiklerini söyledi. Erdoğan şunları söyledi:





“Sözümü kesmeyin ret edilmiş hakimsiniz. Rabia Selma Şentürk Akdeniz olarak sizi reddediyoruz. Sözü edilen esasa dair savunma yapmıyoruz. Amacımız savunma görevini yapmamak değil. Sadece reddini talep ettiğimiz için savunmaya geçmeyeceğiz. Sayın hakim, öncelikle bu davada bir iddia olmadığı halde 29 Kasım 2018 tarihinde dosyada ön yargılı bir şekilde müvekkile atfedilmiş herhangi bir söz olmadığı halde davanın Terörle Mücadele Kanunu’nun 7/2 maddesi kapsamında olduğu belirterek, görevsizlik kararı verilmiştir. Bu kararın hukuki bir neden olmadığı İstinaf Mahkemesi kararı ile anlaşılmıştır. Sonrasında müvekkil duruşmada hazır bulunarak savunma hakkını kullanmayı talep ettiği dava sırf müvekkil duruşmada hazır bulunarak yapması için Ankara’ya nakledildiği halde ısrarla fiziki olarak duruşmaya getirilmesi talebi hukuka aykırı olarak reddedilmiştir.





“Bu koşullar altında sayın hakimin bu dosyada bağımsız ve tarafsız her türlü etkiden uzak özellikle siyasi otoritenin her gün durmadan Selahattin Demirtaş aleyhine propaganda yapmaları ve suçlu gösterme gayretleri ve en son Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nin tahliye kararı sonrası serbest bırakılması gerekirken yeniden tutuklanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı’nın Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’ı ‘bırakamayız’ şeklindeki açıklamalarıyla baskı ve etkilerine karşı tarafsız ve bağımsız davranma durumunda olmadığını bu davanın başından beri yapılanlarla adil yargılama hakkı ihlal edildi. Hakimin ve yargıcın bağımsız bir karar vermediği kanaati oluşmuştur.”





MAHKEME BAŞKANI GÖZLEM YAZDIRDI





Erdoğan’ın sözleri üzerine mahkeme başkanı, “Burası siyaset yapacağınız bir yer değil istedikleriniz yazılı yazıp atın, siyaset yapmanıza izin vermiyoruz” dedi. Mahkeme başkanı zabıta şunları yazdırdı:





“Aydın Erdoğan, kendilerinin talepleri reddedildikten sonra esas hakkında beyanda bulunmaları hakkında söz verilmesi esnasında mahkeme adabına uygun olmayacak şekilde üslubunu değiştirmiş beyanlarının zapta geçirilmeyeceği söylenmesi üzerine ‘sözlerimi aynı şekilde yazacaksınız, yazmak zorundasınız’ dediği gözlemlendi.”





‘BEYANLAR KAYDA TAM GEÇİRİLMELİDİR’





Avukat Maçoğlu da mahkeme başkanının avukat Aydın Erdoğan hakkında zabıta düştüğü nota tepki gösterdi. Maçoğlu “Meslektaşımızın beyanlarının istediği gibi kayda geçmesi lazım. Bu beyanların çok daha ağır olanlarını Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde SEGBİS ile beyan alınırken ifade etmiştir. Meslektaşımın beyanlarını tam olarak zapta geçirilmesi de imtina edilmesi ve tutanağa siyaset yapıyor şeklinde geçirilmesi ret sebebidir. Bu nedenle bizimde reddi hakim talebimiz vardır” ifadelerinde bulundu.





MAHKEME BAŞKANI: MERAKLISI DEĞİLİZ





Mahkeme heyeti avukatların reddi hakim talebinin değerlendirilmek üzere Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesine karar verdi. Bir sonraki duruşmanın 7 Ekim 2019 tarihine ertelenmesi üzerine tepki gösteren avukatlar, “Siz ret edilmiş hakimsiniz duruşma günü veremezsiniz” dedi. Mahkeme başkanı da “Dosya çıkarsa gireriz, çıkmazsa çok da meraklısı değiliz” diye cevap verdi.