'Demirtaş Diyarbakır'a kelepçesiz ve takım elbiseli götürüldü'

'JANDARMALAR KİBAR VE SAYGILIYDI'





'SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A 'JESTİN' İKİ SEBEBİ'





Karavil, AK Parti’nin HDP’yi ziyareti, Kobani Davası’ndaki tahliyeler ve Demirtaş’a 'jest' yapılmasının iki amacı olabileceğini belirtiyor.

Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın babasının rahatsızlığı üzerine Diyarbakır'a götürülmesi, siyaset sahnesini hareketlendirdi.Bu adım, kimi çevrelerde iktidarın Kürt seçmenine yönelik açılımlarının başlangıcı olarak değerlendirildi.Halk TV yazarı İsmail Saymaz, bu tartışmalar çerçevesinde Demirtaş'a yakın isimlerden Zınar Karavil'le konuştu."Karavil’e göre babasının kalp krizi geçirmesi Demirtaş’a iletilince avukatları Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Demirtaş, cumayı cumartesiye bağlayan gece Diyarbakır’a kelepçesiz ve takım elbiseli olarak götürüldü. Kendisine çok sayıda jandarma eşlik etti" diyen Saymaz, şöyle devam etti:"Jandarmalar kibar ve saygılıydı. Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki babasının yanında 45 dakika kaldı. Yolculuğu sekiz saat sürdü.Karavil, özel jetin küçük bir uçak olduğunu, ilk kez tahsis edilmediğini belirtiyor. Demirtaş'ın tutuklandığında ve kimi duruşmalarına küçük uçakla götürüldüğünü belirtiyor.Demirtaş’ın Diyarbakır’a götürülmesinin hakkın kullanımı olduğunu vurgulayarak, şöyle diyor:'Bir hakkın kullanımı jest değildir. Demirtaş’a jest yapılmışsa bu HDP’nin gücüyle oldu. Demirtaş ya da herhangi bir HDP’li kanmaz. Bu jest Demirtaş’a terörist denilmesinin ne kadar saçma olduğunun göstergesidir. Madem ki Demirtaş terörist, neden jest yapılıyor?'İlki, AK Parti’den kopan muhafazakar Kürtlerde sempati yaratmak.İkincisi, HDP tabanında kafa karışıklığı.Ben AK Parti’nin HDP ziyareti ile ‘zemin etüdü’ yaptığını düşünüyorum. Bu yolla kaybettiği Kürtlerin oyunu kazanmayı, HDP’lileri cumhurbaşkanlığı seçiminde tarafsız bir alana çekmeyi amaçlıyor olabilir. Eğer başarılırsa Erdoğan zaferini garantileyecektir.İyi Parti ile HDP arasındaki gerilim AK Parti’nin planına su taşıyor. Altılı Masa’dan beklediği diyalog adımını göremeyen HDP, kendi yolunda yürüyebilir. Üç yıl önce İmralı mektubuyla halledilemeyen, bu kez kendiliğinden gerçekleşebilir."