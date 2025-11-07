Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş hakkında flaş açıklama: 'Belki de saatler içinde...' /07 Kasım 2025 11:51

Demirtaş hakkında flaş açıklama: 'Belki de saatler içinde...'

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, AİHM'in 'ihlal' kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliyesi konusunda, "Önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde olabilir. Bu konuda iyimser olmakta yarar var" diye konuştu.

SHABER3.COM

DEM Parti milletvekili Cengiz Çandar, Spot Basın Kooperatifi adlı YouTube kanalında gazeteci İrfan Aktan'a yaptığı açıklamada eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye gündemiyle ilgili konuştu.

Çandar, dün gece Ankara'da belli çevrelerle temasta olduğunu belirterek, "Demirtaş'ın tahliyesi konusunda benim aldığım izlenim, bendeki algı, -ki bana özgü bir durum olduğunun kanısında değilim- bu tahliyenin birkaç gün içinde gerçekleşeceği yönünde" dedi.

Çandar, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'nın ettiği 'yargı devleti' sözünü bazı AK Partili meslektaşlarla da yarı şakayla konuştum. 'Türkiye bir hukuk devleti' diye tercüme etmek daha doğru olur dedim. 'İstiklal Mahkemeleri de yargıydı, Yassıada Mahkemeleri de yargıydı' dedim. Türkiye'de yargının çok iç açıcı bir görüntüsü ve performansı yok, hele dün bazı gazeteci meslektaşlarımıza yönelen nezaret işlemlerini düşününce, 'yargı' denilince 'hukuk yerine gelecek' gibi bir algı uyanmıyor.

Cumhurbaşkanı'nın sözlerini 'Türkiye hukuk devletidir' diye tercüme edersek, Demirtaş'ın durumu teknik olarak şu anda Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ne AİHM kararının uygulanması kanalı olarak söylenmiş bir söz gibi.

AİHM'in kararı, AİHS'in 18. maddesine atıfla alınmış. Dolayısıyla bütün davayı ortadan kaldıran bir durum. Yapılacak şey bu kararın uygulanması ve tahliyenin sağlanması. Kararın uygulanmasının aracı olarak da bu kararın söz konusu mahkemeye gelmesi ve oradan uygulama alanı bulması anlamında... Dolayısıyla Demirtaş'ın tahliyesini önümüzdeki günlerde belki de saatler içinde beklemek gerekiyor. Bu konuda iyimser olmakta yarar var."


