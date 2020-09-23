Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş hakkında yeni iddianame: 3 yıla kadar hapsi istendi /23 Eylül 2020 17:48

Demirtaş hakkında yeni iddianame: 3 yıla kadar hapsi istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiğini iddia ettiği HDP'nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı. İddianamede Demirtaş’ın 3 yıla kadar hapsi istendi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş hakkında yeni bir iddianame hazırladı.

İddianamede, mahkemede yaptığı savunmasında Başsavcı Yüksel Kocaman'ı hedef gösterdiği savunulan Demirtaş’ın 'terörle mücadele kanunu' kapsamında 3 yıla kadar hapsi istendi.

BirGün'ün haberine göre Demirtaş, hakkında yürütülen dava kapsamında mahkemede gerçekleştirdiği savunmasında kendisiyle ilgili yürütülen operasyonun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirildiğini söylemişti.

Demirtaş, "Benimle ilgili operasyonun yürütücüsü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı. İki tutuklamayı bizzat örgütleyerek. İkinci tutuklamamın nasıl yapıldığının bütün detaylarını biliyorum. Başsavcı Yüksel Kocaman ve yardımcısı. Haklarında suç duyurusu yaptık. Senin o güvendiğin Saray'dan büyük Allah var Yüksel Kocaman. Devran dönüyor, halk var. Sandık kurulduğunda güvendiğin dağlara kar yağacak. Bunların hepsinin hesabını yargı önünde vereceksiniz" diye konuşmuştu.
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