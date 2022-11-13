Demirtaş, hasta babasını ziyaret etmek için Diyarbakır'daydı

Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’da yaşayan Annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş, önceki gün peş peşe rahatsızlandı. Demirtaş çifti Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Anne Sadiye tedavinin ardından taburcu edilirken, Baba Demirtaş kardiyoloji yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.



Babasının durumunu öğrenen Demirtaş, görüşme için cezaevi idaresine başvurdu. Görüşme izni verilen Demirtaş, dün gece Diyarbakır’a getirildi. Demirtaş yoğun bakımda babasıyla görüştükten sonra Edirne’ye geri götürüldü.



Demirtaş’ın savunmasını üstlenen avukatların oluşturduğu Demirtaş Savunma Grubu, görüşmenin yasal hak çerçevesinde gerçekleştiğine vurgu yaparak, şu açıklamayı yaptı: “Yakınlarının hayati tehlike taşıyan hastalıkları nedeniyle müvekkilimiz Sayın Demirtaş, yasaların kendisine verdiği hak çerçevesinde alınan izinle, 12 Kasım gecesi Edirne Cezaevi'nden Diyarbakır'a götürülmüş, babasını kısa bir ziyaret sonrasında tekrar Edirne Cezaevi'ne götürülmüştür. Emeği geçenlere, tüm sağlık ekibine, müvekkilimizin ve ailesinin teşekkürlerini iletiyor, kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyoruz.”



VOA Türkçe’nin yakınlarından aldığı bilgiye göre Demirtaş, ziyaret sırasında hastanede refakatçi olarak bulunan annesi ile de görüştü. Ancak eşi Başak Demirtaş görüşme için Edirne’de olduğu için, hastane ziyaretinde hazır bulunamadı.



Öte yandan, HDP de ziyaret hakkında açıklama yaptı. HDP’nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklama şöyle: “Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş, rahatsızlanan anne ve babasını görmesi için dün akşam Diyarbakır’a getirilmiş ve kendileriyle hastanede görüşmüştür. Demirtaş ve ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, kısa zamanda sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz.”



Demirtaş, 4 Kasım 2016'da tutuklanarak Edirne Cezaevi'ne götürüldüğünden beri ilk kez Diyarbakır’a geldi. Demirtaş'ın hastane ziyaretinin 45 dakika sürdüğü belirtiliyor.