Demirtaş hastaneye sevk edildi

Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 26 Kasım'da göğüs sıkışması ve nefes alamaması sebebiyle bilincinin kapandığı, ancak yedi gündür hastaneye sevk edilmesine izin verilmediği bildirildi. HDP, Demirtaş'ın yapılan görüşmeler sonrası hastaneye sevk edildiğini açıkladı.





HDP'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:





"Sayın #SelahattinDemirtas'ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Sayın #SelahattinDemirtas’ın sağlık durumu ile ilgili vekillerimiz Erol Katırcıoğlu ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir. ve Dr. Necdet İpekyüz bugün kendisini ziyaret etmiş ve bir görüşme gerçekleştirmiştir. Yetkililerle yapılan görüşmeler sonunda sayın Demirtaş hastaneye sevk edilmiştir."