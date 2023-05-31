Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş HDP'yi topa tuttu! /31 Mayıs 2023 13:32

Demirtaş HDP'yi topa tuttu!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçimlerde oy kaybı yaşadığı görülen HDP'ye eleştirilerde bulundu. "Son 5 yıldır genel merkeze yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana dönüyor."

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Kasım 2016'dan bu yana Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, yarışın parlamento ayağında oy kaybı yaşadığı gözlenen partisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. 

Seçim sürecinde 'iktidarın devletin tüm olanaklarını sınırsız şekilde kullandığını, hiçbir ahlaki değer gözetmeden büyük bir karalama kampanyası yürüttüğünü' dile getiren Demirtaş, "Ne var ki partimizin milletvekili seçimlerinde yeterince başarılı olamamasını sadece bunlara bağlamak kolaycılık olur" dedi. Siyasetçi, Artı Gerçek için kaleme aldığı yazıda şu eleştiriyi yöneltti:

"(...) Genel durum böyleyken eğer 63 milyon seçmenin olduğu bir ülkede 'Milletvekilliği seçiminde yüzde 15’i aşacağız, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de muhalefet adayının yüzde 50’yi geçmesini sağlayacağız' diyorsanız seçime bir ay kala başlattığınız ve profesyonellikten uzak, bir yöre derneğinin seçim çalışması gibi amatörce bir yaklaşımla başarılı olamazsınız.

'HER SEFERİNDE SESİM YANKILANIP BANA GERİ DÖNÜYOR'
Bu vesileyle bazı konulara açıklık getirmekte yarar görüyorum. Son beş yıldır HDP Genel merkezine yazdığım mektuplarla, gönderdiğim mesajlarla ve makalelerimle bu gerçeği anlatmaya çalışıyorum fakat her seferinde, sesim yankılanıp bana geri dönüyor."

'EKSİKLİKLER ELEŞTİRİYLE, ÖNERİYLE GİDERİLEBİLİR, VEFASIZCA SALDIRMAKLA DEĞİL'
Demirtaş ayrıca 1 Ocak'ta seçim kampanyası başlattığında amacının kitleleri de kurumları da alarm durumuna geçirmek olduğunu söyledi. Kendilerine önyargıyla bakan tüm toplumsal kesimlere ulaşabilmek için cezaevinden olağanüstü çaba sarf ettiğinin altını çizen siyasetçi, şunları kaydetti:

"Yaklaşık beş bin kişiye mektup ve kart yazdım, binlerce tweet, yüzlerce makale ve röportaj ile HDP’ye kendi imkanlarımla alan açmaya çalıştım. Çünkü çok büyük bir boşluk vardı ve kimse de bu boşluğu doldurmayı denemiyor ya da denese bile başaramıyordu. Ancak bizim mahalleden bazı arkadaşlar bu çabaları anlamaya çalışmak yerine 'kendini öne çıkarıyor' düşüncesiyle linç etmekle uğraştılar. Oysa varsa eksiklikler, yetmezlikler ancak eleştiriyle, öneriyle giderilebilir, vefasızca saldırmakla değil.

Sonuçta partimize, halkımıza seçim kazandırmaya çalıştım. Parti binalarında boş dedikodularla uğraşanların da etkisiyle, siyasal alanda istediğimiz uyumu ve ortaklaşmayı ne yazık ki yaratamadık. Bunun için de herkesten önce ben kendi eksiğimi kabul edip özeleştirel yaklaşıyorum. Ben de daha fazla çaba göstermeliydim, ortaklaşmaya zorlamalıydım. Tüm arkadaşlarımın da AKP-MHP sistemini doğru çözümleyip zamanında doğru hamleler yapmadıkları ve benim üzerimden yapılan algı operasyonlarına karşı önlemler geliştirmedikleri için özeleştiri yapması gerekiyor."

'YENİDEN YAPILANMA SÜRECİ BAŞLATMAK ZORUNDAYIZ'
Demirtaş, durumun çok iyi analiz edilmesi ve önlemler geliştirilmesinin bir zorunluluk olduğunu vurgulayarak "Alarm zilleri zaten uzun zamandır çalıyordu, bu seçim sonuçları da son uyarı oldu. Alarm zillerini susturup zafer şarkıları çalmanın yolu, doğru analiz ve doğru pratikten geçiyor. Partimize yönelik eleştirilerin ve önerilerin de seviyeli ve yapıcı olmasına dikkat ederek kapsamlı bir yeniden yapılanma süreci başlatmak zorundayız" ifadesini kullandı.


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