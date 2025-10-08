Demirtaş’ın avukatı: ‘Hukuka dönüş her zaman mümkün’

Hakkında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından verilen tahliye kararı bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, dün serbest bırakılması bekleniyordu. Ancak hükümetin karara itiraz ettiği öğrenildi.



AİHM kararına itiraz için son günün 7 Ekim olduğu, Türkiye’nin Strasbourg’a giderek başvuru yaptığı bildirildi. Bu gelişme, Demirtaş’ın tahliyesiyle ilgili tartışmaları yeniden alevlendirdi.



Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin AİHM kararına itiraz etmiş olmasının, karara uyma yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını vurguladı.



Karaman, “Demirtaş ve arkadaşlarımızın tahliyesi için yaptığımız başvuru hâlen İstinaf Dairesi’nin incelemesinde. Hukuka dönüş her zaman mümkündür. Neden hemen şimdi olmasın?” ifadelerini kullandı.