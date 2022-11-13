Demirtaş’ın Diyarbakır’a nasıl götürüldüğü ortaya çıktı

Edirne Cezaevi’nde altı yıldan uzun süredir tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın altı yıl sonra ilk kez Diyarbakır’a getirilmesinin detayları ortaya çıktı.



Medyascope’tan Ferit Aslan’ın haberine göre, Diyarbakır’da yaşayan Demirtaş’ın babası Tahir Demirtaş, iki gün önce kalp krizi geçirdi. Edirne’ye açık görüşe giderken 2019 yılının aralık ayında kaza geçiren baba Tahir ve anne Sadiye Demirtaş, yaşadıkları sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir Edirne’ye gidemiyordu. Durumun kendisine bildirilmesi üzerine Demirtaş, avukatları aracılığıyla Diyarbakır’da kalp krizi geçiren babasını görmek için Adalet Bakanlığı’ndan izin istedi.



BAKANLIK, OLUMLU YA DA OLUMSUZ YANIT VERMEDİ



Bakanlık, avukatların taleplerine olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken 11 Kasım gecesi Edirne’de hareketli dakikalar yaşandı. Bakanlığın izin vermesi ile Demirtaş önce Edirne kent merkezine getirildi. Buradan helikopter ile Çorlu’daki askeri üsse, oradan da özel jet ile sabaha karşı Diyarbakır’a getirilen Demirtaş’ın ziyareti, aile bireyleri ve avukatlarından bile gizlendi. Demirtaş’ı taşıyan özel jet Diyarbakır’a indiğinde havalimanı personelinin telefon ile görüşmeleri yasaklandı.



DEMİRTAŞ, HAVALİMANINDAN HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



Tutuklandığı tarih olan 4 Kasım 2016 tarihinde yine uçak ile Diyarbakır’dan İstanbul’a, oradan da helikopter ile Edirne’ye götürülen Demirtaş, altı yıl sonra Diyarbakır’a ilk kez gelirken sıkı güvenlik önlemleri altında babası Tahir Demirtaş’ın tedavi gördüğü Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Demirtaş, burada babası Tahir Demirtaş ile 45 dakika görüştükten sonra yine aynı sıkı önlemler ve gizlilik içinde önce havalimanına, oradan da Edirne’ye götürüldü.



“NASIL GÖTÜRÜLDÜYSEM ÖYLE GETİRİLDİM”



Öte yandan, Demirtaş’ın gece karanlığı olması nedeniyle kenti fazla göremediği ve yakınlarına, “Diyarbakır’dan altı yıl önce nasıl Edirne’ye götürüldüysem aynı şekilde Diyarbakır’a getirildim” dediği öğrenildi.



Demirtaş’ın avukatlarının başvurusu ile Ceza İnfaz Kanunu’nun 94. maddesi gereğince önce helikopter ile Edirne’den Tekirdağ-Çorlu’ya, ardından özel jet ile Diyarbakır’a büyük gizlilik içerisinde götürülen Selahattin Demirtaş için de ziyaretin sürpriz olduğu aktarıldı.



EŞİ EDİRNE’DEYKEN DEMİRTAŞ, DİYARBAKIR’DAYDI



Demirtaş, 12 Kasım’da Diyarbakır’dan Edirne’ye döndükten sonra eşi Başak Demirtaş ve çocukları ile açık görüşte bir araya geldi.



Pandemi süreci dışında altı yıldır Selahattin Demirtaş’ı görmek için Diyarbakır’dan Edirne’ye her hafta bin 700 kilometre yol kat eden Başak Demirtaş Edirne’deyken bu kez Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır’da olduğu aktarıldı.



Edirne’ye döndükten sonra eşi ve çocukları ile görüşen Demirtaş’ın moralinin iyi olduğu öğrenildi.