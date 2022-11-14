Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’ın Diyarbakır’a özel jet ile gönderilmesi kararını kim verdi? /14 Kasım 2022 01:24

Demirtaş’ın Diyarbakır’a özel jet ile gönderilmesi kararını kim verdi?

4 Kasım 2016 tarihinden beri Edirne Cezaevi’nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, kalp krizi geçiren babasını görmesi için Diyarbakır’a özel jet ile gönderilmesi kararını kim verdi

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Eski Adalet Bakanı ve DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadullah Ergin, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Edirne’den özel jetle Diyarbakır’a babasını ziyaret götürülmesi kararının Adaleti Bakanını aşacak bir karar olduğunu söyledi.

ADALET BAKANLIĞI’NI AŞAN BİR DURUM
Halk TV’den İsmail Saymaz’ın sorularını yanıtlayan, Ergin, ziyaretin bu şekilde olmasının Adalet Bakanlığı’nı aşan bir durum olduğuna işaret ederek “Bu kararda, siyasi iklimin etkisi olmuş mudur? Bundan bir sene önce olsa olur muydu, o sorunun cevabına bakmak lazım” değerlendirmesinde bulundu.

Bu tür durumlarda hükümlü ve tutukludan masrafların alındığını vurgulayan Ergin, “Birey olarak ilgilisinin karşılaması için biraz ağır bir masraf. Hem helikopter hem özel uçak… Ama bu gibi hallerde bunlar normal olarak hükümlüden gelen bir talep ise masrafını alıyorlar hükümlüden” dedi.

“KAMUDAN KARŞILANDIĞI KANAATİNDEYİM”
“Bu durumda Demirtaş mı ödemiştir?” yönündeki soruya ise Ergin, “Bu transferlerin kamudan karşılandığı kanaatindeyim. Çok istisnai hallerde, olağanüstü güvenlik tedbirleri açısından böyle olmasını daha güvenlikli bulurlarsa bunu uygularlar dedi.

“Ailesinin haberinin olmaması normal mi?” sorusuna ise Ergin, “Suhulet içerisinde ziyaret olmasını sağlamak için yapılmış diye düşünüyorum” ifadesini kullandı.
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