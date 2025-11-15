'Eşi 4 gün orada tahliyesini beklemiş'

Arınç, “Demirtaş’ı ben milletvekilliğinden tanıyorum. Ben başbakan yardımcısıydım. O da hem eş genel başkandı hem de milletvekiliydi. Benimle ilişkisi bir iki defa olmuştu, bir iki konu için gelmişlerdi. Onun dışında hiçbir temasım da olmadı. Ama o 9 yıldır içeride, 2016’dan bu yana. Kavala çok medeni bir insan. Çok güzel insanlar bunlar. İkisiyle de bir saatten fazla görüştüm, sohbet ettik” diye konuştu.





Eski Meclis Başkanı Bülent Arınç, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş’la görüşmesine ilişkin Lider Haber TV’e açıklamalarda bulundu.Arınç, “Onlar için söyleyeceğim tek şey Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Bu konuda bir geçmişte mesajlar verdim ve inşallah ben gidinceye kadar çünkü ben izni bir ay kadar önce almıştım, tahliye olurlar ve evlerinde onları ziyaret eder, bir kahvelerini içerim demiştim. Bu nasip olmadı ama sanıyorum ki önümüzdeki günlerde artık bu tahliyeler olacaktır” diye konuştu.Demirtaş’ın da Kavala’nın da tahliyelerini beklediğini söyleyen Arınç, “Hatta ‘eşim 4 gündür burada tahliye bekliyordu’ dedi. ‘Artık sen git’ demiş Selahattin Bey. İnşallah bu gerçekleşirse ondan sonra bir araya geliriz. Ama ikisinde de hiç kimseye karşı bir kin yok, nefret yok. Ben asıl bunu hayret ettim. Şimdi aynı şeye ben maruz kalsam bir çıksam şuradan bana bunu yapanları filan yani normal insan böyle düşünür. 12 Eylül’de Diyarbakır Cezaevi’nde o kadar insanlık dışı muamelelere maruz kaldılar ki, kadınıyla erkeğiyle, onların bir kısmı belki daha çıkmayı düşündü. Bu kısmı sabretti, siyasete girdi. Siyasetteki o sert ve sivri dili kullananların çoğu o eziyeti çekenlerdir. Ama onlardan birisi mesela Ahmet Türk, onu unutmaya çalışıyor. ‘Ben bu ülkenin bütünlüğü için sadece barışa odaklandım’ diyorlar. Çoğu da böyledir. Onlara hepimizin saygı duyması lazım” dedi.Kobani davasına değinen Arınç, “Demirtaş 9 yılını vermiş ki öldürme olayından sonra sorumlu değil. Yani Kobani olayları sırasında 37 canımızı kaybettik. Bunlardan birisi Yasin Börü’dür ama Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği karar öldürme olaylarıyla değil, bu iddiadan dolayı hepsinin beraatına karar verdi. Ama halkı kin ve düşmanlığa sevk etmekten falan gibi o da istinafta kesinleşmiş bir ceza yok. Şu andaki statüsü tutuklu statüsüdür. Osman Kavala hakkında kesinleşmiş bir hüküm var ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin de ikisi hakkında 18. sözleşmenin maddesine dayalı olarak ‘esastan tahliye edilmelidir’ kararı var. Biz buna uyacağız, uymamız lazım” diye konuştu.İsim vermeden iktidarı eleştiren Arınç, “Birilerinin kulakları çınlasın. Bu günlük meselelerle konuşulabilecek iş olmaktan çıktı. Rahmetli Özal zamanında biz bunu kabul ettik. Bizim zamanımızda da anayasaya koyduk bunu. 90. maddeye göre bu kararları uygulamak zorundasınız. Bir şey daha yaptık. Bu kararlara göre yeniden yargılama yapmak zorundasınız. Bir şey daha yaptık, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının biz tazminata ilişkin parasal kararlarını uyguluyoruz ama insan haklarına geldiği zaman ‘dur bakalım’ diyoruz, bunu kimse affetmez. Avrupa Konseyinden sizi çıkartırlar, başka tedbirler alırlar. Biz Avrupa ile bütünleşmeyi Avrupa Birliği hedefin önümüze koymuşuz. Bu hedeften şaşmıyorsak bunun gereğini yapacağız” dedi.Arınç, “İkisine de sabır tavsiye ettim. Onlar da bana tavsiye etti. Yani ikisi de çok kıymetli insan. Ülkenin varlığını, bütünlüğünü düşünüyorlar. Tekrar ülkede bir kucaklaşma olmasını arzu ediyorlar. Ve ‘bize düşen ne yapacaksa biz bunu yapacağız’ diyorlar” ifadelerini kullandı.