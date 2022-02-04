Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’ın koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı oldu /04 Şubat 2022 18:59

Demirtaş’ın koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı oldu

HDP'li Abdullah Zeydan'ın tahliye olmasının ardından koğuşta yalnız kalan Selahattin Demirtaş'ın yeni cezaevi arkadaşı Selçuk Mızraklı oldu. Mızraklı, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanlığından alınıp, tutuklanmıştı.

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HDP’nin cezaevinde tutulan eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni koğuş arkadaşı HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Selçuk Mızraklı oldu.

Avukat Nurcan Kaya, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı artık Edirne’de. Selahattin Demirtaş ile birlikte kalacaklarmış. İkisinin de yalnız olmayacagına ve bir arada olacaklarına sevindiren ülke Türkiye” dedi.

KOĞUŞ ARKADAŞI ABDULLAH ZEYDAN TAHLİYE OLMUŞTU

Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşu paylaşıyordu. Abdullah Zeydan’ın geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesi üzerine Demirtaş yalnız kalmıştı. Zeydan, 4 Kasım 2016’dan beri tutukluydu.

HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde görevden alınmış ve yerine kayyım atanmıştı.

Mızraklı, 23 Ekim 2019 tarihinde ise “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmıştı. Mızraklı, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalıyordu.
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