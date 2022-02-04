Demirtaş’ın koğuş arkadaşı Selçuk Mızraklı oldu

HDP’nin cezaevinde tutulan eski eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın yeni koğuş arkadaşı HDP Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Selçuk Mızraklı oldu.







Avukat Nurcan Kaya, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin seçilmiş belediye başkanı Selçuk Mızraklı artık Edirne’de. Selahattin Demirtaş ile birlikte kalacaklarmış. İkisinin de yalnız olmayacagına ve bir arada olacaklarına sevindiren ülke Türkiye” dedi.





KOĞUŞ ARKADAŞI ABDULLAH ZEYDAN TAHLİYE OLMUŞTU







Selahattin Demirtaş, Edirne Cezaevi’nde HDP Hakkari Milletvekili Abdullah Zeydan ile aynı koğuşu paylaşıyordu. Abdullah Zeydan’ın geçtiğimiz günlerde tahliye edilmesi üzerine Demirtaş yalnız kalmıştı. Zeydan, 4 Kasım 2016’dan beri tutukluydu.





HDP’nin Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eşbaşkanı Selçuk Mızraklı, 19 Ağustos 2019 tarihinde görevden alınmış ve yerine kayyım atanmıştı.







Mızraklı, 23 Ekim 2019 tarihinde ise “terör örgütüne üye olmak” suçundan tutuklanmıştı. Mızraklı, Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nde kalıyordu.