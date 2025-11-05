Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş Komisyon'a imralı'yı işaret etti: 'Öcalan’la görüşsün, denenmeyen denenmeli' /05 Kasım 2025 15:28

Demirtaş Komisyon'a imralı'yı işaret etti: 'Öcalan’la görüşsün, denenmeyen denenmeli'

Demirtaş mesajında, "Bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı'ya gitmelidir" dedi.

SHABER3.COM

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklamasında bulunan Hatimoğulları, Demirtaş’ın mesajını okudu. Demirtaş mesajında, “Bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı’ya gitmelidir” ifadelerini kullandı.

DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Hatimoğulları, cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.

DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPTI

Hatimoğulları, konuşmasında şunları söyledi:

“Kobani Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.

Sayın Abdullah Öcalan’ın başlatmış olduğu çağrıyla Türkiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyaset susturulmamalıdır. Yargı siyasetin sopası olamaz, uzun zamandan beri ne yazık ki yargı siyasetin sopası olarak muhalefete en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin.

Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalıdır.”

DEMİRTAŞ’IN MESAJINI OKUDU

Hatimoğulları, Demirtaş’ın mesajını da okudu:

“Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak, en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini umuyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı’ya gitmelidir.”

KANDIRA CEZAEVİ’NE ZİYARET

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması yapacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Demirtaş Komisyon'a imralı'yı işaret etti: 'Öcalan’la... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:20:18