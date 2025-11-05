Demirtaş Komisyon'a imralı'yı işaret etti: 'Öcalan’la görüşsün, denenmeyen denenmeli'





DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞTÜ, AÇIKLAMA YAPTI





DEMİRTAŞ’IN MESAJINI OKUDU





KANDIRA CEZAEVİ’NE ZİYARET

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) ihlal kararını kesinleştirdiği eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. Ziyaretin ardından basın açıklamasında bulunan Hatimoğulları, Demirtaş’ın mesajını okudu. Demirtaş mesajında, “Bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı’ya gitmelidir” ifadelerini kullandı.DEM Parti Eş Başkanı Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi’nde Demirtaş’ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından Hatimoğulları, cezaevi önünde basın açıklaması yaptı.Hatimoğulları, konuşmasında şunları söyledi:“Kobani Kumpas davası Türkiye tarihinde kapkara bir leke olarak varlığını devam ettiriyor. Arkadaşlarımız haksız ve hukuksuz bir şekilde yıllardır cezaevinde. Kobani davasında tutuklu arkadaşlarımız derhal serbest bırakılmalıdır.Sayın Abdullah Öcalan’ın başlatmış olduğu çağrıyla Türkiye artık yepyeni bir dönemin içinde. Silahların susacağı, demokrasinin konuşacağı bugünlerde AİHM kararlarının hayata geçmesi hayatidir ve topluma güven sağlayacaktır. Demokratik siyaset susturulmamalıdır. Yargı siyasetin sopası olamaz, uzun zamandan beri ne yazık ki yargı siyasetin sopası olarak muhalefete en sert şekilde uygulanmaktadır. Yargıyı siyasetin sopası yapmaktan vazgeçin.Kobani Kumpas davasında tutuklu bulunan sevgili Selahattin Demirtaş ve sevgili Figen Yüksekdağ derhal serbest bırakılmalıdır.”Hatimoğulları, Demirtaş’ın mesajını da okudu:“Meclis çözüm komisyonunun cesur bir karar alarak, en kısa zamanda sayın Abdullah Öcalan ile görüşmesini umuyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Ve milletvekilleri gerekirse siyasi riskler göze alarak barış için İmralı’ya gitmelidir.”DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise Kandıra Cezaevi’nde Figen Yüksekdağ’ı ziyaret edecek. Beştaş, ziyaretin ardından saat 15.00’te basın açıklaması yapacak.