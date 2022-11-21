Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş: Korkmayın siz de söyleyin, savaşa hayır /21 Kasım 2022 12:26

Demirtaş: Korkmayın siz de söyleyin, savaşa hayır

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu olan eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Pençe Kılıç Hava Harekâtı'nı başlatarak Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenlemesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Savaşa hayır" mesajı verdi.

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Demirtaş paylaşımında, "İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Yaşasın barış demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: Savaşa hayır" diye yazdı.

İstiklal’de kirli bir organizasyonla bomba patlatacak, masum insanları katledecekler. Bu vahşi terör saldırısının altındaki gerçekleri sorgulayanları susturmak için, onları terör yandaşı ilan edecekler. İstiklal’de katledilen kardeşlerimiz üzerinden doğan acıyı ve öfkeyi istismar ederek Kürtlerin başına bomba yağdıracaklar. Bu kirli senaryoya “vatan savunması” deyip milli duyguları kabartarak oy devşirmeye çalışacaklar, şaşkın muhalefeti de peşlerine takacaklar. Savaşı desteklemeyenleri vatan haini ilan edecekler. Elinizi vicdanınıza koyun ve Allah rızası için doğruyu söyleyin, hakikat bu değil mi? Bu basit ve hazin denklemi çözmek çok mu zor? Türk’ü Kürt’e, Kürt’ü Türk’e kurban etmeyeceğiz, kirli savaş politikalarına teslim olmayacağız, el ele verip büyük bir barış, kardeşlik, huzur, refah toplumu olacağız, YAŞASIN BARIŞ demek çok mu zor? Bakın bunca haksızlığa ve zulme rağmen biz söylüyoruz; korkmayın, siz de söyleyin: SAVAŞA HAYIR!"

Selahattin Demirtaş
Eski HDP Eş Genel Başkanı
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