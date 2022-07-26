Demirtaş mahkemede: 'Ahmet Hakan mısın nesin, paramı ver!'

IŞİD’in Kobanê’ye yönelik saldırılarına karşı 6-8 Ekim 2014’te gerçekleşen protesto eylemleri gerekçe gösterilerek Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanları, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin de aralarında bulunduğu isimlerin yargılandığı Kobanê Davası’nın 15’inci duruşması ikinci gününde Sincan Cezaevi Kampüsü’nde görüldü.







Sincan Cezaevi’nde tutulan siyasetçiler duruşma salonunda hazır bulunurken, farklı cezaevlerinde bulunan siyasetçiler ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya bağlandı.







HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yasalara uymayan uygulamalar yaşandığını söyledi. Demirtaş, “Fiilen tutukluyuz. Ben Kobanî olaylarına ilişkin tutukluluğumun limitini aştım. Asliye Ceza Mahkemelerinde tutukluluk süresi en fazla 18 aydır ama biz hala içerdeyiz.” dedi.





16 TIR PARAMI İSTİYORUM!

İktidara yakın medyanın kendilerine yönelik haberlerini eleştiren Demirtaş, şöyle devam etti: “Geçen günlerde Yeni Şafak ve Hürriyet bir manşet çıkarttı, ‘Kandil’den Demirtaş’a 16 Milyon Dolar’ diye. Külliyen yalan, böyle bir ifade dosya evraklarında yok. Yeni Şafak bu haberin altına benim, Cemil Bayık ve Merdan’ın fotoğraflarını basmış. Yalan olduğu belli ama seçim yaklaştığı için ne lazım iktidara? Bizim yıpratılmamız gerekiyor. Bir yandan Kandil’e para gönderdik iddialarıyla yargılanıyoruz, bir yanda da güya Kandil bize para yollamış. Bir karar verir verin. Yazdıklarının yalan olduğunu biliyorlar ama gerçek kimsenin umurunda değil. Hürriyet Gazetesi 16 Milyar dolar olarak girmiş aynı haberi. Avukatlarım söyledi 1 milyar dolar bir TIR para ediyormuş. O zaman bana 16 tır paranın gelmesi lazımdı. Ben paramı istiyorum valla. Hürriyet’ten istiyorum, paramı verin. Ahmet Hakan mısın nesin paramı ver.”





