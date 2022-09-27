Demirtaş: Mersin’deki saldırıyı kınıyorum, demokratik siyasette ısrarcı olun

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 polisin şehit olduğu Mersin’in Mezitli ilçesinde polisevine düzenlenen bombalı ve uzun namlulu silahlarla saldırıyı kınadı.







Demirtaş’ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Mersin’deki silahlı saldırıyı kınıyorum. Siyasetin sorumluluğu, şiddet dışı çözümlerde ısrarcı olmaktır. Ölümleri durdurmaktır. Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim.” ifadeleri kullanıldı.











