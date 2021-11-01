Demirtaş muhalefet liderlerine sordu

Tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevi ve diğer cezaevlerinde hak gaspları yaşandığını ve bunları kalıcılaştırılmak istendiğine dikkat çeken HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter hesabından açıklama yaparak muhalefet liderlerini cezaevlerini ziyaret etmeye çağırdı.







“Pandemi nedeniyle cezaevlerinde başlayan aile ve avukat görüş sınırlamaları aynen devam ediyor. Adalet Bakanlığı, krizi fırsata çevirip kısıtlamaları kalıcı hak gaspına dönüştürme gayretinde” diyen Demirtaş’ın paylaşımları şöyle:





‘EDİRNE CEZAEVİ SLOGANLARLA İNLİYOR, DUYUYOR MUSUNUZ?’







“Kendimizden çok, diğer mahpuslar için belirtiyorum bunu. Edirne Cezaevi son 20 gündür protesto sloganlarıyla inliyor, duyuyor musunuz?





Çeşitli ziyaretler gerçekleştiren muhalefet liderleri, 300 bin nüfuslu cezaevlerini ziyaret etmeyi de düşünür müsünüz acaba? İktidarı devraldığınızda cezaevleri de size bağlı olacak. Cezaevlerinin halini şimdiden yerinde görmenizde fayda var. Ben yeterince gördüm nitekim.”











