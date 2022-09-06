Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş, Öcalan'ı işaret etti /06 Eylül 2022 20:27

Demirtaş, Öcalan'ı işaret etti

Kobani Davası'nın 16’ncı duruşmasında eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş SEGBİS aracılığıyla salona bağlandı. "Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir." diyen Demirtaş, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir." ifadelerini kullandı.

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Devam eden Kobani Davası'nın 16’ncı duruşmasında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı işaret etti.

"Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir." diyen Demirtaş, "Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Demirtaş savunmasında şunları söyledi:

Resmi ideolojiye uymuyorsa sanatçı da olsa, siyasetçi de olsa terörist kabul ediliyor. Burası Türk yurdudur. Sevmeyen terk etsin’ diyorlar. Hayır burası hepimizin yurdudur. Kürt olarak benim Ankara’da, Trabzon’da hakkım var. Bölünmeyi engellemenin yolu tekleştirmek değil birleşmektir. Birlik çokluktur. 'Tek dil, tek millet' Hitler’in sloganıdır. Sene 2022’de savcı önümüze bir mütalaa koymuş. Mütalaanın temelinde Kürt sorunu, Kürtçe konuşma ve Kürtlükle ilgili meseleler. Herkes ders çıkarmalı. Yüz yıldır birbirimize çektirdiğimiz acılara son vermemiz lazım.

Çözmek için birilerinin cesaretli davranması gerekir. Özgürlüğünden feragat etmesi gerekecek. Korkak ve kaypak siyasetçilerle bu iş yürümez. Bize fedai siyasetçiler lazım. Terörist yaftası yemeyi göze almanız lazım. Çözüm için Abdullah Öcalan yetkilidir. Türkiye Cumhuriyeti demokrasi karşılığında Öcalan ile görüşmelidir. Irkçılık üzerine kurulan beka çoktan yıkıldı. Artık değişim zamanıdır. Bir kısım muhalefet partisi dahil HDP’yi dışlayan ve kapatmaya çalışanlara karşı biz değişim zamanının geldiğini düşünüyoruz.

İtirazı olan var mı? Devletin bekasını tekçilik üzerinden kuranlar, cemaatçiler, emperyalistler itiraz ediyor, evet. Ülkeyi bölünme tehditi ile karşı karşıya bırakanlar biz değil bu mütalaanın arkasındakilerdir. Türkiye Cumhuriyeti’ne herkesten çok sahip çıkacağız. Bekacılar ve hırsızlar bir kurgu oluşturdu: HDP’nin oyu ile belirlenecek bir MGK, devlet için bir tehdit olarak görülüyor. Biz neden tehdit olalım, Binali Yıldırım’ın Hollanda’daki 26 milyar dolar serveti tehlikedir. Eskiyi savunanlar yenilmiştir. Yenilen Türk halkı değildir. Bu yenilgiden büyük bir zafer çıkacaktır. Demokratik Cumhuriyet çıkacaktır. Biz de Kürtler olarak Türkiye Cumhuriyeti’ni yeniden inşa etmek için var gücümüzle mücadele edeceğiz.
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