Edirne Cezaevinde 2016 yılından beri tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefet partilerinin oluşturduğu Altılı Masa’ya “ortak aday için kapı hâlâ açık” mesajı gönderdi.







ERDOĞAN SEÇİMİ KAZANMAK İÇİN HER YOLA BAŞVURABİLİR

Selahtin Demirtaş, bulunduğu cezaevinden Reuters’ın yazılı olarak ilettiği soruları yanıtladı. Halkın AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan güvenini yitirdiğini söyleyen Demirtaş, Erdoğan’ın seçimleri kazanmak için her türlü yola başvuracağını ancak yenilgiden kurtulamayacağını söyledi.





HDP’nin seçimlere kendi adayıyla gireceğini açıklamasını değerlendiren Demirtaş, “HDP, seçmenlerini sandıkta seçeneksiz bırakamaz. Muhalefetin birleşerek ortak adayla seçime gitmesi için partimiz HDP, bugüne kadar hep çaba sarf eden taraf oldu, bu çabalarından da vazgeçmiş değil. Altılı Masa’nın tutumuna bağlı olarak ortak aday olasılığı hâlâ masada, kapı kapalı değil” dedi.





HDP SEÇMENİ SANDIKTA OY VEREBİLECEĞİ SEÇENEĞİ MUTLAKA GÖRECEK

Anayasa’ya aykırı bir faaliyet yürütmemelerine rağmen HDP hakkında kapatma davası açılmasının Erdoğan ve Bahçeli’nin talimatıyla olduğunu söyleyen Demirtaş, “Ancak tüm bu akıl dışı uygulamalara rağmen biz partimiz HDP’nin Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmayacağını düşünüyoruz. Yüksek mahkeme yargıçlarının böylesi ağır bir siyasi müdahaleye kolay kolay ortak olmayacağını düşünüyor, düşünmek istiyoruz. Hukuksuzca bir kararla partimiz kapatılır ve arkadaşlarımıza siyasi yasak getirilirse dışarıdaki parti yöneticilerimiz her türlü duruma göre önlemlerini almış durumdalar. HDP seçmeni sandıkta oy verebileceği bir seçeneği mutlaka görecektir” ifadelerini kullandı.





Demirtaş, kendisi siyasi geleceğiyle ilgili soruya ise, “Açıkçası seçimle gelinen hiçbir göreve talip olma gibi bir düşüncem yok. Mücadelemi sosyal ve sivil alanda sürdürme düşüncesi daha basıyor. Halkın içinde olmayı tercih edeceğim. Aktif siyasette değil aktif mücadelede olacağım. Tabii ki zaman neyi gösterir, hep beraber göreceğiz. Fakat ben aktif temsili siyaset sayfasını kendi açımdan uzun süre önce kapattım” yanıtını verdi.