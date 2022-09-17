Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, FOX TV canlı yayınına mektup gönderdi.







2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 'ortak aday' tarifi yapan Demirtaş, "Ortak aday olmaktan onur duyarım ancak “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçimde ortak aday ben değilim" ifadelerine yer verdi.





Demirtaş, paylaştığı 'ortak aday' mektubunda seçimlerde aday olarak gösterilecek ismin 'helalleşme dengesini iyi tutturması gerektiğini' ifade etti. Demirtaş, "Temennim bütün muhalefetin belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır" ifadelerine yer verdi.





Demirtaş, "Adayın bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik anlayışta olması gerekir. Sinirleri de sağlam biri olmalıdır" dedi. Demirtaş ayrıca, "Eğer Cumhuriyetin ikinci yüz yılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlikte içinde yolumuza devam edeceksek ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır" ifadelerini kullandı.





Selahattin Demirtaş'ın, FOX TV'nin Orta Sayfa programına yolladığı ve "muhalefetten kimin Cumhurbaşkanı adayı olabileceğine ilişkin" soruya cevap verdiği mektubu şöyle:





"SİNİRLERİ SAĞLAM BİRİ OLMALIDIR"

Takdir edersiniz ki muhalefetten kimin cumhurbaşkanı olabileceğine dair benim bir isim telaffuz etmem doğru olmaz. Ancak benim de temennim bütün muhalefetin uzlaşarak belirleyeceği bir ismin ortak adayımız olarak seçime girmesi ve ilk turda kazanmasıdır.





Bunun içinde adayın, bunca kutuplaştırılmış toplumun tüm farklılıklarını kucaklayabilecek olgunlukta ve demokratik anlayışta olması gerekir. Daha adayken bile herkesin Cumhurbaşkanı olabileceğini gösterecek yetkinliğe, birikime sahip olması da önemlidir. Ayrıca nasıl bir kadroyla, hangi somut projelerle sorunları çözeceklerini sade bir şekilde halka anlatabilecek; rakipleriyle polemiğe girmek yerine sürekli toplumla konuşabilecek ferasete sahip, sinirleri de sağlam biri olmalıdır.





"HELALLEŞME VE HESAPLAŞMA DENGESİNİ İYİ TUTTURMALI"

Eğer Cumhuriyetin ikinci yüz yılını gerçek anlamda demokrasiyle taçlandırıp birlikte içinde yolumuza devam edeceksek ortak aday kolektif çalışmaya, ortak akla önem vermeli, geçiş sürecini başarıyla yönetebilecek deneyime sahip olmalıdır. Geçen yüz yılın hatalarından dersler çıkarabilmeli, değişime açık ve cesur olmalı, helalleşme, yüzleşme, hesaplaşma dengesini iyi tutturmalıdır.





Kadınların eşitliği, emekçilerin alın teri, çevre hakları, özgürlükçü laiklik gibi konularda duyarlı ve bilinçli olmalı; kimlik, inanç ve dil hakları gibi kolektif haklar konusunda demokratik çözüm perspektifi sunabilmelidir.





"BÜTÜN YARALARI SARABİLECEK BİR PROGRAMI OLMALI"

İkinci yüz yıla girerken ezberletilmiş resmi kalıpları, şablonları yıkma cesaretini göstererek Cumhuriyeti bu defa alttan, tabandan halkla birlikte inşa etme anlayışına sahip ve buna açık olmalıdır. Son yirmi yılın değil, son yüz yılın bütün yaralarını sarabilecek somut bir programla toplumun karşısına çıkmalı ve inandırıcı olmalıdır.





"ADAY OLMAKTAN ONUR DUYARIM"



Bağlama da çalabilmeli desem kim olduğunu kesin anlarsınız.





Tabii ki şaka bir yana, ortak aday olmaktan onur duyarım ancak “malum” nedenlerle şimdilik, bu seçimde ortak aday ben değilim.





"BU KRİTERLERE YAKIN ADAYLAR VAR"

Önümüzdeki seçim için bu kriterlere yakın aday veya adayların olduğunu biliyorum. Umarım böyle bir aday etrafında halk olarak birleşmeyi, barışmayı, demokrasimizi en güçlü şekilde kurmayı başarırız. Biz bunun için çalışmaya devam edeceğiz.





Fox TV izleyicilerine ve tüm halkımıza yürek dolusu selam, sevgilerimizle.