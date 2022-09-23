Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş protesto için saçlarını kazıttı /23 Eylül 2022 16:40

Demirtaş protesto için saçlarını kazıttı

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı, İran’da saçının bir kısmı göründüğü gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini’nin ölümünü protesto etmek için saçlarını kazıttı.

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Başak Demirtaş, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş ve Selçuk Mızralı’nın ‘porotesto’ eylemiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Selahattin ile Selçuk Hoca, İran’da saçının bir bölümü açık diye gözaltına alınıp katledilen Mahsa Amini’nin katledilmesini protesto etmek ve İran’daki direnişe destek vermek üzere saçlarını kazıttılar.” ifadelerini kullandı.

Başak Demirtaş’ın paylaştığı Selahattin Demirtaş imzalı mektupta şu ifadelere yer verdi:

“Saçının teli göründü diye İran ahlak polisi tarafından katledilen Mahsa Amini’nin acısını yüreğimizin en derinlerinde hissediyoruz. Baskı ve zulme karşı direnmek sadece kadınların sorumluluğu değildir. Kadınların cesurca öncülük yaptığı eşitlik ve özgürlük mücadelesine destek vermek ve İran’da özgürlük için direnen halkın yanında olduğumuzu belirtmek için hücre arkadaşım Dr. Selçuk Mızraklı’yla beraber bugün saçımızı kazıttık.

Bütün zulüm, zorbalık düzenleri halkın direnişi karşısında er geç yıkılacaktır. Direnenlere bin selam olsun.

Mahsa Amini’ye Allah’tan rahmet, ailesine ve halkımıza başsağlığı ve sabır diliyor, selamla birlikte dayanışma duygularımızı iletiyoruz”

 
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