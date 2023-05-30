Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş 'Selo'ya idam' sloganlarına cevap verdi: "Ceketimi bile asamazsınız" /30 Mayıs 2023 14:16

Demirtaş 'Selo'ya idam' sloganlarına cevap verdi: "Ceketimi bile asamazsınız"

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, seçim gecesi Erdoğan'ın balkon konuşması yaparken atılan 'Selo'ya idam' sloganlarıyla ilgili açıklama yaptı.

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Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin geçici sonuçlarına göre yeniden cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan, Saray'da düzenlediği balkon konuşmasında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı hedef aldı. Erdoğan konuşmasında, Demirtaş'a 'terörist' derken, kendisini dinleyen kalabalık ise "Selo’ya idam" sloganları attı.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Selo'ya idam' sloganlarıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 

"SİZ BENİM CEKETİMİ BİLE ASAMAZSINIZ"
Demirtaş şu ifadeleri kullandı: 

"Hileli ve sahte bir zaferin sarhoşluğuyla, lüks sarayının balkonundan gırtlağını yırtarcasına iftira, tehdit ve hakaretlerini sürdüren yaşlı kral ve karşısında yalanlardan, hazdan başı dönmüş bir linç güruhu, hep beraber 'idam' diye bağırıyor.

Olay, bir zamanların Fransa’sında geçmiyor. Sene 2023, yer Ankara.

'Siz benim ceketimi bile asamazsınız' diyeceğim ama buna bile değmezsiniz. Sadece şunu söyleyeyim:

Ben, adını aldığım Kudüs fatihi büyük Kürt Komutan Selahaddin Eyyubi'nin torunuyum. Günü geldiğinde, hepinize adil davranacağıma söz veriyorum.''
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