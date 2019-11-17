Demirtaş Siyasi Cesaret Ödülü aldı

Almanya’da kurulan İlerici İttifak (Progressive Alliance), 2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü’nü HDP önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verdi. Dün akşam Stockholm’de düzenlenen törenle ödülü, eşi Başak Demirtaş aldı.







‘KALBİNİN ŞU ANDA BURADA ATTIĞINI BİLİYORUM’





Selahattin Demirtaş adına ödülü alan Başak Demirtaş “Selahattin şu anda belki kilometrelerce uzakta, dört duvar arasında bir hücrede, ama kalbinin şu anda benimle birlikte bu salonda heyecanla attığını hissedebiliyorum” dedi ve şöyle devam etti:





“Ona buradan seslenmek istiyorum, ömrüm yettiğince bu haklı mücadelende bütün gücümle yanında olmaktan gurur duyacağım ve umuyorum ki, sen ve haksız yere cezaevinde olan tüm tutsaklar en kısa sürede özgürlüklerinize kavuşacaksınız.





Bu ödülü sana vereceğim günü sabırsızlıkla ve büyük bir umutla bekliyorum. Burada ve dünyanın her yerinde bizimle dayanışma gösteren tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum.”





Ödül törenine mesaj gönderen Selahattin Demirtaş, “Siyasi Cesaret Ödülünü direnen Kürt ve Türk halkı başta olmak üzere Türkiye’deki tüm halklarımıza armağan ediyor, bu ödülü Türkiye cezaevlerindeki kadın yoldaşlarım başta olmak üzere tüm siyasi tutsaklar adına kabul ediyorum” dedi. bianet’ten Ruken Tuncel’in haberine göre törene tutuklu bulunduğu Edirne Cezaevinden mesaj gönderen Demirtaş şunları söyledi:





İŞ BİRLİĞİNİN HAYATİ ÖNEMİ VAR





“Yeryüzündeki yaşamı tümden tehdit eden akıl almaz çılgınlıklar karşısında dayanışma ve enternasyonal iş birliği hayati derecede önemlidir. Savaşlar, zorla göç ettirmeler, tabiat kıyımlar, kadınlara ve çocuklara yönelik katliamlar, sivilleri hedef alan acımasız terörizm, işsizlik, yoksulluk ve daha birçok sorunun çözümü dünyadaki tüm ilerici demokratların, solcuların, sosyalistlerin, çevrecilerin, insan hakları savunucularının önünde görev olarak bekliyor. Eminim sizler bu konularda cesur kararla alacak ve etkili adımlar atacaksınız. Bir hapishane hücresinde de olsam yüreğimin sizinle birlikte attığını bilmenizi istiyorum. Türkiye’de her geçen gün artan baskılara karşı direnen on milyonların demokrasiyi er geç kazanacaklarından kuşkum yoktur. Direneceğiz ve mutlaka kazanacağız!”





Başak Demirtaş da Selahattin Demirtaş’a seslenerek “Haklı mücadelende hep yanında olacağım” dedi.





CHP VE HDP İTTİFAKIN ÜYESİ





İlerici İttifak, 22 Mayıs 2013’te Almanya’nın Leipzig kentinde kuruldu. İlerici İttifak’ın dünya çapında 140 üyesi bulunuyor. Türkiye’den ise Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve HDP üyeler arasında yer alıyor. İlerici İttifak’ın başlıca ilkeleri demokrasi, cinsiyet eşitliği, adalet, dayanışma, insan haklarının geliştirilmesi, barış, iklim değişikliği ile mücadele ve küreselleşmenin sosyal yönünün güçlendirilmesi. İlerici İttifak ağına dahil olan siyasi partiler, partilerin yapısı ve organizasyonu, seçimlerin yönetilmesi, seçim kampanyaları ve küresel politikaların geliştirilmesinde bilgi paylaşımında bulunuyor.