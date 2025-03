Demirtaş tahliye mi ediliyor? DEM'den 'Her an tahliye olabilir' çıkışı

22 Ekim tarihinde MHP Lideri Bahçeli'nin başlattığı İmralı süreci ile Türkiye yepyeni bir gündemin içerisine sokuldu. Sürecin başlamasının ardından 3 defa İmralı'ya giden DEM Parti heyeti, 27 Şubat tarihinde Öcalan'dan gelen fesih ve silah bırakma çağrısını İstanbul'da bir otelde basın mensupları önünde okudu.



DEMİRTAŞ'IN TAHLİYE EDİLECEĞİ İDDİASI

Sürecin başlamasının ardından sık sık dile getirilen iddialardan birisi de tutuklu HDP eski eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edileceği oldu. Bu doğrultudaki iddiaların sonuncusu dün akşam X'ten yapılan bir paylaşım ile gündeme geldi.



Avukat Abdurrahman Karabulut sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Demirtaş'ın fotoğrafını paylaşıp, "Bayramda aramızda inşallah" notunu yazdı. Bu paylaşımın ardından Demirtaş'ın ağabeyi tarafından yapılan bir benzer paylaşım 'tahliye mi ediliyor?" sorularının gündem olmasına neden oldu.



ADALET BAKANI'NDAN AÇIKLAMA

Halktv'nin haberine göre konu hakkında dedikodular sürerken ilk açıklama Adalet Bakanı Tunç'tan geldi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, iddiaların ardından bakan Tunç'un, "Selahattin Demirtaş'ın terör örgütü üyeliğinden kesinleşmiş 10 yıl hapis cezası var, nasıl serbest kalacak?" ifadelerini kullandı.



"HER AN DA TAHLİYE OLABİLİR"

DEM Parti'den de açıklama yapıldı. Konu hakkında halktv.com.tr'ye konuşan DEM Partili kaynakları da bu konuda kendilerine ulaşan herhangi bir bilgi olmadığını aktardı. Parti kaynakları Demirtaş'ın hali hazırda tutuklu olduğunu, hükümlü olmadığı için her an da tahliye olabileceğini söyledi.