Demirtaş’tan hastalığı sonrası ilk fotoğraf

Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçirdiği rahatsızlık sonrası çektiği fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş “Moralliydi, güçlüydü” dedi.





Geçen günlerde nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılan Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün görüş günümüzdü. Selahattin’i her şeye rağmen iyi gördüm. Moralliydi, güçlüydü. Tetkikleri devam ediyor. Herkese selamı vardı. Dualarımız onunla” dedi.





Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde rahatsızlanmasını 2 Aralık’ta kızkardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş haberi sosyal medyadan duyurmuştu.







