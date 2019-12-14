Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’tan hastalığı sonrası ilk fotoğraf /14 Aralık 2019 10:29

Demirtaş’tan hastalığı sonrası ilk fotoğraf

Edirne F Tipi Cezaevi’nde tututlu bulunan HDP’nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, eşiyle birlikte çektikleri bir fotoğrafı paylaştı.

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Edirne Cezaevinde tutuklu bulunan HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ın geçirdiği rahatsızlık sonrası çektiği fotoğrafı paylaşıldı. Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş “Moralliydi, güçlüydü” dedi.

Geçen günlerde nefes almakta zorlandığı için hastaneye kaldırılan Selahattin Demirtaş’ın rahatsızlığı sonrası ilk fotoğrafını paylaşan Başak Demirtaş Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Bugün görüş günümüzdü. Selahattin’i her şeye rağmen iyi gördüm. Moralliydi, güçlüydü. Tetkikleri devam ediyor. Herkese selamı vardı. Dualarımız onunla” dedi.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde rahatsızlanmasını 2 Aralık’ta kızkardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş haberi sosyal medyadan duyurmuştu.


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