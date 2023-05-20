Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş’tan ‘sandığa gidin’ çağrısı: Farkında mısınız; adam kazanamadı! /20 Mayıs 2023 17:59

Demirtaş’tan ‘sandığa gidin’ çağrısı: Farkında mısınız; adam kazanamadı!

Yaklaşık 7 yıldır Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, vatandaşlara ‘ikinci turda sandığa gidin’ çağrısında bulundu. Demirtaş’ın, sosyal medya hesabından yapılan kısa paylaşımda, “Farkındayız, değil mi? Adam kazanamadı. 2. turda sandığa gidin ve siz kazanın.” ifadelerini kullandı.

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