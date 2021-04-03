Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş’tan yeni anayasa için ‘pazarlık’ yapıldığı iddiası /03 Nisan 2021 09:53

Demirtaş’tan yeni anayasa için ‘pazarlık’ yapıldığı iddiası

Demirtaş, bazı muhalefet partileri ile 'yeni anayasa' için parlamenter sisteme dönüş dahil bazı 'pazarlıklar' yapıdığını iddia ederek, HDP'nin içerisinde yer almadığını söyledi.

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Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhur İttifakı’nın yeni anayasa için bazı muhalif partilerle el altından gayri resmi şekilde pazarlık yaptığını iddia etti.

Daha önce yaptığı açıklamada “üçüncü ittifak” önerisinde bulunan Demirtaş, “Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar demokrasi ittifakına engel olmaya devam edecekse HDP öncülüğünde üçüncü ittifak kurulabilir” ifadelerini kullanmıştı.

Gazete Karınca’dan tutuklu gazeteci Nedim Türfent’in sorularını cevaplayan Demirtaş, “Öyle tahmin ediyorum ki bazı muhalefet partileri ile el altından gayri resmi şekilde yeni anayasa için parlamenter sisteme dönüş dahil bazı pazarlıklar yapıyorlar. Bunlar arasında bildiğim kadarıyla HDP yok” dedi.

Demirtaş, iktidarın kazanamayacağını anladığı için muhalefeti masaya çağırdığını belirtti.
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