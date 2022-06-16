Samanyolu Haber /Politika / Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı /16 Haziran 2022 11:47

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Van’da hamile bir kadın, Selahattin Demirtaş baskılı tişört giyen çocuğuyla birlikte gözaltına alındı. Polis, hamile kadın ve çocuğunun gözaltına alınmasına tepki gösteren 6 kişiyi de gözaltına aldı.

Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

Olay Van kent merkezindeki Sanat Sokağı’nda meydana geldi. 5,5 yıldır Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın fotoğrafının basılı olduğu tişörtü giyen çocuk ve hamile olan annesi, polis tarafından apar topar gözaltına alındı. Anne ve çocuğun gözaltına alınmasına tepki gösteren çevredeki vatandaşlardan da 6 kişi gözaltına alındı.

‘VAN’DA FİİLİ BİR OHAL VAR’

Yaşanan olayla ilgili Twitter hesabından video yayınlayan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, “Hamile bir kadını, çocuğunun tişörtü üzerinde #SelahattinDemirtaş resmi var diye gözaltına alınması. Buna tepki gösteren 6 kişinin de yine gözaltına alınması. Van’daki bu uygulama tam bir eşkıyalık değil de nedir? Yıllardır #Van’da fiili bir OHAL var ve bu, tüm sorunların kaynağı!” ifadelerini kullandı.
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Demirtaş tişörtü giyen çocuk ve hamile annesi gözaltına alındı

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