Samanyolu Haber /Gündem / Demirtaş: Tutuklu olduğum sürece sizinle Kürt sorununu konuşmam /19 Kasım 2024 14:12

Demirtaş: Tutuklu olduğum sürece sizinle Kürt sorununu konuşmam

Avukat Sıdkı Zilan, Selahattin Demirtaş’ın yeni barış sürecinde rol almak istediğini, ancak tutuklu olduğu sürece Kürt sorununda bir aktör olamayacağını söyledi.

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Kürt siyasetçi ve Avukat Sıdkı Zilan ile avukat Mahmud Koyuncu 17 Kasım’da Edirne Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’la bir görüşme gerçekleştirdi.

Rûdaw’dan Muhammed Emin Demir’e ziyaret hakkında konuşan Avukat Sıdkı Zilan, Demirtaş ile yaklaşık 2 saat süren bir görüşme gerçekleştirdiklerini, güncel siyasi gelişmeler ile çözüm sürecine ilişkin konuştuklarını söyledi.

Sıdkı Zilan, Demirtaş’ın yeni çözüm sürecinde ne devletin ne de AKParti’nin kendisiyle doğrudan görüşme yapmadığını dile getirdiğini aktardı.

Avukat Sıdkı Zilan Demirtaş’ın barış sürecinde rol almaya hazır olduğunu belirterek, "Demirtaş süreci desteklemeye hazır. Kürt sorununu müzakere etmek için serbest bırakılması gerektiğini ve cezaevinde bu sürece katılamayacağı mesajı iletmek  istediği izlenimi edindim" dedi.

Zilan, Demirtaş'ın sürece dahil olabilmesi için önce serbest bırakılması gerektiğine inandığını Demirtaş'ın bu konuyu cezaevi kapısı dışında konuşmak istediğini sözlerine ekledi. 

'ÇÖZÜM KÜRTLERİN DEVLETE ORTAK EDİLMESİYLE OLUR'
Sıdkı Zilan’ın aktardığına göre; Demirtaş Kandil ile görüşmelere ilişkin ise “Devlet ile PKK’nin barışması sorunun çözümünü sağlamaz. Toplumun tüm katmanları sürece dahil edilmelidir. Süreç bu şekilde ilerlemezse toplumsal barış sağlanamaz. Çözüm, Kürtlerin devlete ortak edilmesiyle sağlanır” dedi.
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